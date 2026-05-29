Dvořák (STAN): Veřejné peníze nejsou peníze vlády. Podávám trestní oznámení

29.05.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pozastaveným dotacím ze strany EU a vyplaceným dotacím Agrofertu ze státní kasy.

Dvořák (STAN): Veřejné peníze nejsou peníze vlády. Podávám trestní oznámení
Foto: ČT24
Popisek: Náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák

Dnes podávám trestní oznámení na ministra zemědělství Martina Šebestyána kvůli postupu státu při proplacení dotace Agrofertu.

Existuje vážné podezření, že stát nejednal s péčí řádného hospodáře?

Podle informací médií už stát Agrofertu proplatil zhruba 200 milionů korun, které ale Evropská unie zatím odmítá Česku proplatit. V Hradci bychom za tuhle částku mohli postavit třeba nový parkovací dům.

Veřejné peníze nejsou peníze vlády ani žádného holdingu.

Ing. Martin Dvořák

  • STAN
