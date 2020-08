Syřiště (Soukromníci): Změnit stranu je snadnější než změnit způsob myšlení

reklama

Nedávno jsme si připomněli dost smutné výročí totalitního působení včetně četby autentických pasáží procesu namísto obvyklé zkoušky sirén. Semelová se však asi sotva chytila za nos. Vždyť podle její verze se Horáková ke všemu přiznala – to je důkaz a tečka. Je otázkou, kolik lidí stále myslí a bude myslet stalinisticky třeba pod jinou vlajkou i v jiných barvách.

Změnit stranu je snadnější než změnit způsob myšlení. Snad třeba upozornit na jednu věc, tj. co je a co není vidět. V současné době jsme natolik pod vlivem sociálních sítí, že se bereme převážně jen za to, co někdo natočil na mobil a dal na sociální sítě. Komunisté v padesátých facebook ani instagram neměli, přesto chtěli monstrproces vysílat rozhlasem. Horáková jim to ale kazila, protože ne vždy odpovídala podle naučených odpovědí. Přesto nechával režim kolovat a podepisovat petice v továrnách i jinde za nejpřísnější potrestání „zrádkyně, co chtěla vyvolat třetí světovou válku“, inu každý systém se rád dělí jen o zodpovědnost, nikdy o moc, asi věčné. Máme tady v Čechách významného básníka, který se zapsal do čítanek metaforou – mrtvého myšlenka poslední.

Kolik lidí systém (politický nebo ekonomický) zahubil, aniž byla zaznamenána jejich posední slova (neřkuli myšlenky). Ale kdysi se i dost totalitní systémy snažily plnit nějaká poslední přání odsouzeným. To už asi dávno vzala voda. Jsou mučeni, ale nejsou mučedníci, říká jiný, o sto let mladší moravský básník....

Kolik lidí v tichosti zmizelo, bylo rozebráno na orgány (rozřezáno) a poté prodáno výhodně do toho pokrokového humanistického západního světa. Kolika posledním slovům a přáním se trýznitelé vysmáli a slova se nedochovala. To by se totalitní režimy asi divily, kdyby se podařilo najednou zveřejnit poslední slova odsouzených. Kolik matek beznadějně léta čeká na svoje syny a dcery a režim krčí rameny různě na světě.... Hodiny z olova. Také z toho důvodu někdy nemohu dýchat. Jakási divná křídla lehce tlukou do vašich zornic a prosí, abyste se naučili vidět to, co zjevně není vidět na sociálních sítích, abyste měli třetí oko v srdci.... Jaká to může být etni- cita? Jaká národnost? Jste odkázáni na informace, co vám jaké kdo nasype podle prohlížení www stránek. Nenechte si sypat písek do očí, nenechte si sypat otruby do koryta. Postavte vedle sebe věty – „Nemohu dýchat, J sue Charlie a Učiň mě dělníkem z Modeny“. Viola i K. H. Mácha Vám budou vděční a nejen Ti...

Milada Horáková byla zavražděna komunisty.

Strana soukromníků České republiky Soukromníci



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Procházková (Soukromníci): Jak se zasedá ve městě pod Černou věží Bajer (Soukromníci): Vláda nemůže plošně omezit volební právo osob v karanténě Dvouletý (Soukromníci): Že to nejde, tvrdí pouze ti, kteří chtějí lukrativní zakázku Soukromníci: Vláda "odborníků" zvolila líbivou, ale pro budoucnost smrtící cestu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.