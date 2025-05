Trešl (STAN): Obce, které to zvládnou, příspěvek nedostanou?

Krásné dobré ráno, pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane ministře.

Také bych tady vystoupil s jedním konkrétním dotazem na pana ministra, protože už to tady zaznělo. Je zde obava z větší administrativní zátěže pro obce s rozšířenou působností, kde by to kontaktní místo mělo být zřízeno. Paní senátorka Vildumetzová řekla, že se toho obávají starostové. Možná si myslím, že více než starostové se toho obávají tajemníci a ti ředitelé krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností.

A protože v té přenesené působnosti státní správy a těch objednávek státu na ty obce přibývá a ty obce ve svých analýzách na to těch peněz dostávají nechci říct méně, přibývají finanční prostředky, ale nekopíruje ty objednávky státu. Ono to není jenom problém financování přenesené působnosti, ono je to i ve zdravotnictví, kde si zdravotní pojišťovny objednávají u nemocnic péči, kterou také nehradí v plné výši, ale to sem nepatří.

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 1% Nepřijímám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9429 lidí

Proto jsem se chtěl zeptat, protože samozřejmě každá agenda s sebou může nést to, že... nebo je zde předpoklad, že budou vytvořena nějaká nová úřednická místa. Můžeme se bavit o tom, kde ty kvalifikované lidi sehnat nebo je potřeba je potom zacvičit, musí si udělat zkoušku odborné způsobnosti. To je to, co ty ředitele úřadů, tajemníky, možná starosty trápí.

Ale, dovedu si i představit, a možná za to mi bude vyčiněno naším tajemníkem nebo tajemnicí, že některé úřady dokáží agendu sdíleně v rámci svých současných odborů vykonávat. To znamená, část agendy bude vykonávat odbor správy majetku, část odbor sociální atd. A chci se zeptat tedy, zda tou podmínkou pro poskytnutí příspěvku na tu přenesenou působnost je vytvoření toho nového úřednického místa nebo zda ty obce, které to zvládnou se stávajícím týmem, který mají, na to ten příspěvek nedostanou?

Protože samozřejmě, jak jsem zde řekl, to financování přenesené působnosti a ta participace obcí je poměrně velká, někde je to až 50 %, možná i víc, a toto by mohl být způsob, pokud na ně navalíme nějakou další agendu, vypořádají se s tím bez toho, aniž by navýšily počet úředníků a zaměstnanců, tak když by aspoň zčásti sanovaly ty své rozpočty.

A s tím samozřejmě souvisí i ta obava, která zde také už několikrát zazněla, to, že částka, o které se mluvilo, náklady na úřednická místa nebo na ten výkon přenesené působnosti skoro 350 milionů, zatím není zahrnuta v rozpočtu na rok 2026, takže jestli je nějaký příslib z Ministerstva financí, že s tím bude počítáno?

Děkuji.

MUDr. Ivo Trešl STAN



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky