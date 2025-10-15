Turoňová (Stačilo!): Poslední měsíce byly hektické, agresivní, bojovné

16.10.2025 7:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolební kampani.

Foto: archiv J. Turoňové
Popisek: Právnička Jana Turoňová.

Jsem moc ráda, že jsem si mohla pár dní společně s Ilonkou Švihlíkovou, Petrem Drulákem a Michalem Semínem užít zaslouženého odpočinku. Poslední měsíce byly hektické, agresivní, bojovné! Letošní předvolební kampaň byla drsnější než ty předešlé a teprve uvidíme, co se vlastně událo a jaké změny k lepšímu nás čekají. A nebo nečekají. Máme před sebou hodně práce! Ale s lidmi, kteří i v těžkých chvílích drží při sobě, to půjde dobře. Spolek Svatopluk je přístavem skvělých lidí! A stále nás přibývá ve Stačilo! je to dost podobné.

JUDr. Jana Turoňová

  • Stačilo!
  • krajská zastupitelka
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolební kampani.