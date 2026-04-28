Urban (SPD): Pražská doprava potřebuje koncepci. Pirátské experimenty selhávají

28.04.2026 21:17 | Komentář
autor: PV

Komentář pražského zastupitele za SPD k politice, kterou v metropli vedou Piráti v dopravě.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Urban, kandidát SPD

Již léta sleduji, jak Piráti v Praze prosazují nedomyšlené dopravní projekty, které městu spíše škodí, než pomáhají — od cyklopruhů namísto slibovaných cyklostezek až po světelnou závoru v Troji. Její zrušení nakonec ukázalo, kdo v Praze skutečně usiluje o koncepční řešení a kdo jen o ideologické experimenty.

Pražská doprava potřebuje konečně pevný směr, ne další sérii improvizací. Bohužel jsme v posledních letech viděli pravý opak. Piráti, kteří měli v gesci dopravu i klíčové projekty, slibovali moderní cykloinfrastrukturu, ale výsledkem jsou jen další a další cyklopruhy namalované na silnicích.

Cyklostezky jako takové nevznikly prakticky žádné. A co je horší — mnohé z těchto cyklopruhů jsou pro cyklisty nebezpečné, protože je vedou do kolizních míst nebo mezi auta, která je míjejí o centimetry.

Stejný přístup jsme viděli i u Dvoreckého mostu. Měl být ukázkou moderního městského plánování, ale nakonec se z něj stal další příklad promarněné příležitosti. Místo promyšleného řešení pro všechny druhy dopravy jsme dostali kompromis, který nevyhovuje ani řidičům, ani cyklistům, ani MHD.

A pak přišla světelná závora v Troji. Projekt, který by ochromil dopravu v půlce severní Prahy, byl prosazován bez analýz, bez koordinace a bez respektu k městským částem.

Dr. Ing. Milan Urban

  • SPD
  • krajský zastupitel
Praha 8 na problém upozorňovala měsíce. Odborníci varovali. Obyvatelé protestovali. Přesto Piráti a Praha sobě trvali na svém. Až teprve hlasování na magistrátu ukázalo, jak křehká byla jejich pozice — a jak blízko byla Praha k dopravnímu kolapsu.

Je důležité připomenout, jak těsné to bylo. Zrušení světelné závory prošlo o jediný hlas. A ten rozhodující moment nastal ve chvíli, kdy se ANO spojilo se SPD a podpořilo tisk předložený ODS. Bez tohoto hlasu by dnes závora stála a lidé by stáli s ní.

Zároveň to podle mě ukazuje ještě jednu věc: ODS zjevně pochopila, že pokračovat v reálné spolupráci s Piráty je po čtyřech letech už naprosto toxické.

Začínající volební kampaň jim zřejmě nastavila zrcadlo — a najednou je vidět, že když jde o skutečné dopravní problémy, dokážou se rozhodnout jinak než jejich dosavadní koaliční partner.

Praha potřebuje koncepční plánování, ne další pokusy bez rozmyslu. Potřebuje řešení, která fungují v praxi, ne jen na papíře.

A hlavně potřebuje politiky, kteří vidí město jako celek, ne jako laboratoř pro vlastní nápady — ať už jde o elektro taxi, rušení fiakrů nebo dopravní experimenty, které nikdo neprojednal a nikdo nevyhodnotil.

