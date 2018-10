Václav Klaus ml.: Jak vypadá karenční doba z pohledu ředitele školy

Vážené dámy, vážení pánové, je takovým dobrým zvykem, že když se u nějakého vážného zákona jeho projednávání blíží ke konci, tak přistoupí k mikrofonu někdo a řekne, jak je to ve skutečnosti v praxi. Takže já bych si dovolil říci, jak vypadá karenční doba z hlediska pozice ředitele školy. Nechci samozřejmě vůbec tím karikovat třeba pana poslance Bláhu. Já si naopak myslím, že čím více je takových řečí, které se netýkají tématu úplně přesně, a čím více se lidé dohadují v té Sněmovně, tím je to pro blaho občanů lepší, protože se nepřijme spousta šílených zákonů. Takže já si také dovolím trošku odbočit a řeknu vám, jak vypadá karenční doba z pohledu ředitele školy.

Nemocenská je zavedena proto, aby lidé, kteří jsou nemocní dlouhodobě, měli příjem. Ta není zavedena proto, že když má někdo rýmu nebo kašel, tak aby nešel do práce. A ve školách to vypadá zhruba tak, že když v listopadu udeří chřipková sezóna a je středa, tak tam jako ředitel chodíte a vidíte ty zaměstnance, kteří za vámi chodí, že by zůstali druhý den doma atd., že už mají kašel a není jim dobře. A vy je tam zoufale prosíte, že na tu chemii už tam nikoho na to suplování nemáte, a takhle tam s tím bojujete, aby ta škola zůstala v chodu. Opatření, které samozřejmě ty lidi podporuje zůstat doma a dva dny tam do té soboty zůstat, tak samozřejmě tohle výrazným způsobem komplikuje. Dlouhá léta jsem se jako ředitel školy ve chřipkových obdobích snažil tu školu držet v chodu a zbytečně zase poslanci tady zavádějí něco, abychom to zkomplikovali i ve školách. Děkuji.

