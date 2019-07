Válek (TOP 09): Žil jsem v přesvědčení, že se tato sněmovna snaží podpořit vysokoškolské studium

Děkuji, pane předsedající.

Já mám dvě poznámky nebo dvě věci, které bych chtěl sdělit. Ta první se týká toho slova průměr. Já se strašně omlouvám, ale já bych hrozně rád vždycky, když se bavíme o průměrech, slyšel ještě i medián. Tady zaznělo, že se nebavíme o 900 korunách, ale že se bavíme vlastně o průměrném přidání 200 korun, protože zbývajících 700 vychází z valorizace, ale průměry bez mediánu prostě nejsou dostatečná informace a teď to ani není na paní ministryni, prostřednictvím pana předsedajícího, ale obecná prosba a poznámka. Pokud se tady bavíme o průměrech, bylo by dobré, aby vždycky zazněl i medián, abychom měli jasnou představu, o čem se vlastně bavíme. Průměr je strašně, strašně zavádějící termín a i někteří jiní ministři, co tu sedí, ví, že jsme si s tím nabíhali na některých výborech.

To, co je druhý bod, který bych chtěl zmínit a říct za sebe, já velmi podpořím a s radostí podpořím ten pozměňovací návrh, týkající se zavedení vysokoškolského studia nebo započítání vysokoškolského studia do důchodů. A překvapuje mě, že ta podpora není, řekl bych, masová. Žil jsem v přesvědčení, že se tato Poslanecká sněmovna bez ohledu na politickou příslušnost snaží podpořit vysokoškolské studium. Bavíme se o vědě, výzkumu, bavíme se o tom, abychom co nejvíce zjednodušili především ženám, a já znovu připomenu paní docentku Putnovou, a s radostí ji připomenu, která byla iniciátorkou legislativní změny, která umožnila započítání mateřské do studia.

Chceme, aby ženy a aby slečny, které studují, měly zájem studovat, aby to studium na vysoké škole bylo pro ně co nejjednodušší. Chceme, aby ti, kteří na to mají, měli minimum překážek a naopak to pro ně bylo atraktivní dále studovat. Nebavíme se jenom o nějakých dlouhých vysokoškolských studiích a o vědcích a výzkumnících, ale bavíme se o zaměstnancích, bavíme se o Průmyslu 4, jestli to správně říkám - pan premiér by mě opravil, pokud se pletu -, který říká, že budeme potřebovat kvalifikované, kvalifikované zaměstnance, kteří budou mít špičkové vzdělání.

Domníval jsem se, že toto je zcela nepolitická záležitost a že na tomto panuje shoda napříč všemi stranami a napříč všemi poslanci. Protože tady zaznívá z úst mnoha ministrů, mnoha poslanců, zaznívá tady z různých stran, že to, co je to nejdůležitější, je vzdělání a snaha vzdělávat. A přišel mi jako naprosto logický krok a výborný nápad, myslel jsem, že bude potlesk na otevřené scéně, ten návrh, že se vysokoškolské studium bude započítávat právě do důchodu jako jeden z mnoha stimulů, aby mladí lidé měli zájem studovat na vysokých školách, aby měli zájem. Že naopak budeme hledat další cesty, jak zjednodušit a umožnit to, aby studovat mohli. A teď mě překvapuje, že tomu tak není. Myslím si, že je to snad jen nedorozumění a nepochopení.

Děkuji.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09

poslanec



