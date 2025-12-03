Kaprálová (PRO): Pane prezidente, vy nepožadujete, vy ignorujete

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k požadavkům prezidenta Pavla na Filipa Turka

Kaprálová (PRO): Pane prezidente, vy nepožadujete, vy ignorujete
„Požaduji, aby… Filip Turek (Motoristé) vysvětlil vše, co se kolem něj děje, jinak není vhodnou osobou na post ministra české vlády… Požaduji, aby… kandidát na post premiéra Andrej Babiš (ANO) veřejně oznámil řešení střetu zájmů, než ho jmenuji do funkce...“

Tak požaduje… bývalý kariérní komunista, kterému bylo některými voliči umožněno, aby se stal (třicet šest let poté, co KSČ ztratila v této zemi vedoucí úlohu a vládu nad slovy i činy občanů) prezidentem.

Tak tedy, pane „prezidente“, vy nepožadujete, vy ignorujete.

  • Vy ignorujete vůli 20 232 občanů, kteří dali preferenční hlas Filipu Turkovi (se vším, co zosobňuje).
  • Vy ignorujete vůli 380 601 občanů, kteří vhodili do urny svůj volební lístek Motoristům.
  • Vy ignorujete vůli 72 119 občanů, kteří dali svůj preferenční hlas Andreji Babišovi (se vším, co zosobňuje).
  • Vy ignorujete vůli 1 940 507 občanů, kteří vhodili do urny svůj volební lístek ve prospěch hnutí ANO.

Mgr. Eva Kaprálová, MBA

  PRO
  krajská zastupitelka
Pane „prezidente“, vy nepožadujete, vy zdržujete. Jde vašim „přátelům po boku“ o prosincové zasedání Evropské rady? Ó, to chápu. Jistě se tam bude řešit mnoho důležitých otázek… třeba rozpočet, Ukrajina (možná výstižněji pro nás - Ukradina a pro ukrajinské občany - Rozkradina), migrace, energetika… třeba také rozšiřování EU? Kdo by tam nechtěl mít svého lídra světového formátu, že?

Nebo je ve hře nějaký jimi zosnovaný „Rumunský scénář“ po Česku? Pak bych vás ráda na něco „drobně upozornila“. Zpevněná část Letenské pláně by mohla mít takových zhruba 100 000 metrů čtverečných. Když vezmeme v úvahu, že se na jeden metr čtverečný vejdou tak čtyři lidé, počítejme, že by mohla pro pohodlné stání pojmout takových 400 000 občanů… Ale já myslím, že lidé jsou v naší zemi prostorově nenároční, tedy věřím, že i 500 000, ba i 600 000 hlav by v tomto prostoru našlo své skromné místečko.

Anketa

Považujete Ukrajince za bratrský národ?

3%
94%
3%
hlasovalo: 5463 lidí

Subjekty jako ANO, SPD (PRO, Trikolora, Svobodní), Motoristé, Stačilo! (neuvádím voliče dalších menších protestních stran, jako je třeba Česká republika na 1. místě, Přísaha, JaSaN, ČSSD, Švýcarská demokracie…) získaly ve volbách celkem 3 000 750 voličských hlasů. Dalo by se říci, že více než 3. 000 750 občanů se rozhodlo využít svého voličského práva, aby se zbavilo vlády, která zde čtyři roky ekonomicky a morálně destruovala Českou republiku.

Díky vaší zvůli ji destruuje (byť v demisi) i nadále. Všichni netrpělivě čekáme… Nějakých 36 % občanů, kteří nevyžijí s výplatou a řeší, za co koupí svým dětem či sobě na konci měsíce jídlo, živnostníci, kteří mají od ledna platit za sociální a zdravotní nějakých 9000 korun, podnikatelé, kteří potřebují, aby vláda neprodleně řešila energie… a mnoho dalších profesí a občanů, kteří žijí v nejistotě či jsou na dně. Všichni normálně uvažující občané již potřebují, aby mafii vystřídali odborníci a začali tuto zemi dávat do pořádku.

Tedy, pane prezidente, tento národ si toho nechal líbit mnoho… covidové nesmysly, ukrajinskou invazi, mafiány v čele státu, lži a fabulace, korporáty, které se vymkly kontrole… Ale každý pohár jednou přeteče. Pokud si troufáte vyvolat v této zemi nepokoje, konejte, jak konáte. Na straně vás, gaunerů, jsou média a Uršula. Na naší straně je početní síla, rozum a odhodlání…

Nechtějte, aby k těmto našim atributům převahy přibylo zoufalství. To by nebyl hezký konec příběhu…

Pavel, Turek, PRO, Kaprálová

Váš názor?

Zdržuje prezident Pavel jmenování nové vlády, aby mohl jet na zasedání Evropské rady ještě Petr Fiala?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Prezident a Ústava

Tvrdíte, že prezident nejedná protiústavně. Kde je Ústavě uvedeno, že má prezident právo zasahovat do programového prohlášení vlády, což chce? Děkuji za odpověď Jana

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

