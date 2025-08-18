Válková (ANO): U bitcoinů nás čekají ještě mnohá překvapení

Logický krok Městského soudu v Brně, který vzal Jiřikovského do vazby, představuje důležitý mezník kauzy: podezření z trestné činnosti je důkazně podložené a případ se pod dozorem státního zástupce může intenzivně a bez překážek vyšetřovat. Čekají nás ještě mnohá překvapení!
Časová osa bitcoinové kauzy prezentovaná Evou Decroix ztrácí vzetím Jiřikovského do vazby na důvěryhodnosti: očividně mířila jinam, než měla, jinak by muselo být jejím výsledkem již dávno podání trestního oznámení na Jiřikovského a další, dosud “neznámé” spolupachatele.
MUDr. Ladislav Václavec
autor: PV