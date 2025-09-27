Vojtěch (ANO): Úhradové vyhlášky jsou nastaveny deficitně

27.09.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nastavení úhradových vyhlášek ministerstvem Vlastimila Válka

Vojtěch (ANO): Úhradové vyhlášky jsou nastaveny deficitně
Foto: Hans Štembera
Popisek: Adam Vojtěch

Debata o českém zdravotnictví, kterou pořádal Zdravotnický deník, ukázala rozdílné pohledy na financování systému. V posledních letech jsou totiž úhradové vyhlášky nastaveny deficitně, což vede k postupnému ubývání rezerv zdravotních pojišťoven.

Krátkodobě bude nutné systém stabilizovat navýšením zdrojů, ale to samo o sobě problém nevyřeší. Klíčová jsou dlouhodobá systémová opatření, která zajistí udržitelnost financování a stabilitu zdravotnictví. A o to nám jde především!

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  BPP
autor: PV

