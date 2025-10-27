Volpe (Piráti): Politika mě zajímala odmala

Díky středočeskému studentskému parlamentu za pozvání na IV. sněm.
Ještě před pár týdny jsem s vámi debatoval jako kandidát do Sněmovny. Teď již jako poslanec za Středočeský kraj - pro mě skvělá příležitost ohlédnout se za tím, co se za tu dobu změnilo. Začínali jsme u toho, jak jsem se k politice vlastně dostal - že mě zajímala odmala, ale nikdy jsem nečekal, že jednou budu sedět ve Sněmovně. Bavili jsme se, jaké je teď být součástí procesu a mít možnost něco ovlivnit. A přišly i skvělé otázky od přítomných - na dezinformační scénu, ageismus nebo třeba to, jaký teď máme jako Piráti plán.
Bylo super se s vámi znovu vidět a slyšet vaše otázky.
Díky za energii, zajímavou diskusi a budu se těšit příště!
autor: PV