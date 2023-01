Vondráček (ANO): Myslím si, že ta anonymita je alfa omega

reklama

Děkuji, velmi stručně. Přihlásil jsem se k faktické poznámce po vystoupení pana předsedy Michálka. Když jsem říkal, že to je úžasné, že poslouchám ty věty, jak je to fundamentální součástí boje proti korupci. Chtěl jsem se zeptat. No a proč to teda té vládě trvalo víc než rok, než jsme se k tomu dostali, když to měli vlastně napsané a hotové už v tom minulém volebním období? Následně vystoupil pan předseda Benda a v podstatě mi na můj dotaz odpověděl.

Takže v rámci té čtyřkoalice by se z mého pohledu zřejmě měly ty strany jasně vyprofilovat a říci tedy, jak se k tomu staví. S tím argumentem pana předsedy Bendy souhlasit nemůžu, protože my se tady nebavíme o přestupcích za 500 korun. Tady se bavíme třeba o přestupcích proti majetku, které odlišuje od krádeže opravdu třeba jenom výše škody. A jak má ten dotyčný zjišťovat, jestli ta škoda byla 51 tisíc korun nebo 30 tisíc korun? Pro něho je to stěžejní, protože jemu se té ochrany buď dostane, nebo se mu té ochrany nedostane.

Jestliže má člověk vystoupit z komfortní zóny a riskovat v podstatě svoje zaměstnání - samozřejmě že to s sebou ta rizika nese - tak si to sakra třikrát rozmyslí. My musíme vytvořit takové podmínky, aby to oznámení poskytl nebo aby to oznámení udělal. Opravdu je to nástroj, který se osvědčil. Znovu připomínám, že implementační lhůta uplynula v prosinci 2021 a jsme v roce 2023.

Takže já rozumím těm jednotlivým argumentům a i jsem se pousmál, když to tady pan předseda Benda říkal. Ale myslím si, že ta anonymita je alfa omega a bez té anonymity to nemůžeme poslat dál. Tak já doufám, že se to ve druhém čtení napraví.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vondráček (ANO): Právě díky anonymním oznámením dochází k prošetření některých kauz Vondráček (ANO): Svoboda slova je základem svobody vůbec Vondráček (ANO): Co nás tak strašně tlačí a proč to musí být teď hned? Vondráček (ANO): Navrhuji, abychom abychom trochu změnili terminologii

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama