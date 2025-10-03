Vondráček (Svobodní): Chcete zastavit drahotu, zadlužování, migrační pakt ?

Dejte prosím šanci naší kandidátce. Nikdy jsme nebyli ve vládě a nemáme máslo na hlavě.
Máme zkušený tým odborníků, a proto víme, že kosmetické změny už nezafungují a proto nabízíme skutečnou změnu!
Volte změnu! Volte kandidátku číslo 6!
A nezapomeňte, že i lídři potřebují vaše preferenční hlasy.
Pokud bude mít nějaký kandidát za nimi více kroužků, pak nemusí být Markéta Šichtařová ani Libor Vondráček zvolení.
Spojili jsme se, abychom mohli doručit změnu!
Spojili jsme se, abyste:
- měli klid od zeleného zdražování
- nebyli obtěžováni státem
- se nemuseli bát stále vyšších daní
- měli pokoj od nelegální migrace
- mohli o věcech rozhodovat v referendech
- nemuseli na vojnu
- žili v zemi, kde není normální mít obří inflaci a dluhy
Mgr. Libor Vondráček
