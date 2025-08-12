Vondráček (Svobodní): Obávám se mezinárodní ostudy

Novináři se mě ptají, jestli nemám strach, že nás poškodí soud Tomia Okamury a SPD za plakát proti migračnímu paktu? A zda se podle mě jako právníka jednalo o podněcování k nenávisti? Kvůli tomuto politickému procesu se obávám mezinárodní ostudy pro naši zemi, pokud by byl skutečně odsouzen. Je to hanba pro naše trestní právo, že umožňuje takový výklad, podle kterého se skutečně odhodlal státní zástupce obžalovat Tomia Okamuru.
Na fakultě nás učili, že skutková podstata trestných činů má být definována dostatečně přesně a jasně, a pokud naše trestní právo umožňuje tak široký výklad, že by tento typ sdělení skutečně měl být kriminalizován, pak se nebezpečně blížíme totalitním režimům (viz. paragraf 318a TZ), které existenci odstrašující státní moci typicky staví na gumovém trestním právu. Úkolem naší kandidatury je také pokusit se opravit vadně formulované trestní právo, aby už nikdo nemohl být perzekvován za zcela legitimní politické názory, prezentované třeba i touto formou.
Díky naší historii a zkušenosti s minulou totalitou je naštěstí česká společnost stále liberální (svobodomyslná) v otázce svobody slova. Lidé, se kterými se setkávám, to vidí v drtivé většině podobně jako my. Proto věřím, že náš volební výsledek to nepoškodí, ale spíš nám tento politický hon na čarodějnice, zahájený trestním oznámením Jiřího Pospíšila (ze SPOLU) může pomoci.
K nenávisti podněcují svým chováním sami útočníci a vrazi tím, jak se projevují v západních státech. Plakát sám o sobě nemá potenciál vyvolat nenávist v nikom, kdo předtím tyto záběry neviděl.
Mgr. Libor Vondráček
autor: PV