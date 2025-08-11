Vondráček (Svobodní): Politici nesmí řešit důležité otázky za zády občanů

Větrníky, jaderný odpad, spalovny. Politici nesmí řešit důležité otázky za zády občanů, i proto prosazujeme referenda.
Jako právník a sportovec jsem velmi citlivý na neférovou hru. Jistě znáte příběhy politiků, kteří před volbami nadbíhají voličům, aby hned po volbách odmítali poslouchat jejich názory. Děje se to v Parlamentu a někdy bohužel i na obcích. Nadávat na to, že se proti vůli lidí chystá výstavba spalovny v Písku, stavba větrných elektráren na Táborsku i Jindřichohradecku anebo se plánuje uložiště jaderného odpadu u Temelína, ale nestačí! Je třeba nabídnout řešení této nemoci politiky. Jeden osvědčený lék naštěstí známe a nebojíme se ho použít!
„Politikům se nevěří, věří se v boha, lásku, krásu, ale v politika věří jen idiot. Politici se musí kontrolovat“, pravil po návratu z ciziny Karel Kryl, a měl velkou pravdu. Moc bez kontroly totiž politikům chutná. Přináší jim pohodlné vládnutí a také mnoho příležitostí pro lobbisty, kteří mohou nikým nekontrolované politiky daleko snáze uplácet. Matematika je totiž neúprosná! Pokud chcete uplatit pět konšelů, vyjde vás to mnohem levněji než úplatek pro půlku města.
I proto se zástupci stran proslulých kauzami jako Dozimetr, Stoka či Bitcoin tak moc bojí referend. Zaprvé si připadají jako vyvolení nadlidé, kteří mají rozhodovat za ostatní, a zadruhé jim moc bez kontroly lidu vyhovuje. Správně se říká, že každý politik, který se bojí kontroly svých občanů, má „své důvody“, proč chce jednat za jejich zády…
Svobodní, kterým dělám předsedu, nemají za 16 let existence jedinou korupční kauzu. SPD, Trikolora ani PRO, se kterými jdeme společně do voleb, také ne! I proto se vaší kontroly nebojíme a od svého zrození máme přímou demokracie ve svém programu.
Hledíme přitom do Švýcarska, kde před 177 lety schválili novou ústavu, a začali naplno používat různé formy přímé demokracie. Podobně jako řidič v autoškole se učili nový nástroj používat, ale stálo to za to a dnes už by se své přímé demokracie nikdy nevzdali stejně jako málokterý řidič se dobrovolně vzdá svého řidičáků.
Ze země horských pastevců se od té doby stala jedna z nejvyspělejších zemí, kontrola vedla k ukončení plýtvání a k prosperitě. A když přesto nějaký politik ze Švýcarů dělá idioty, tvrdě narazí na lidové veto, referendum, které lidi vyvolají, aby mohli hloupé nápady zastavit, a žádná většina v Parlamentu ani v místním zastupitelstvu ho nepřehlasuje.
Přestaňme i my dělat z českých občanů idioty, o kterých mluvil Kryl! Nejsme o nic hloupější než Švýcaři a zdravého selského rozumu máme více než většina od reality odtržených politiků. Od začátku naší existence máme podporu přímé demokracie a la Švýcarsko ve svém programu i DNA. Myslíme to tedy vážně a chceme opravit náš právní řád, aby opět veškerá moc vycházela z vůle lidu podle znění článku 2 naší Ústavy.
Konání referend proto podporujme jak v otázkách lokálních jako výstavba větrníků či spaloven, na kterou tlačí ministerstva a EU, tak v otázkách celonárodních jako je třeba zachování české koruny a odmítnutí eura nebo odstoupení od Green Dealu.
Pokud nechceme volbami pouze nahnat nová selata ke starým korytům, ale přejeme si systematicky něco změnit, pak nevolme ty, kteří nám už roky dokazují, že se takové změny bojí a dál chtějí dělat zásadní rozhodnutí o budoucnost ČR, aniž by dali lidem šanci je reálně kontrolovat a včas rozhodnutí politiků v případě potřeby opravit. Jako právník vám garantuji, že zavést nástroje přímé demokracie do našeho práva není žádná věda a víme, co je pro to potřeba udělat.
Mgr. Libor Vondráček
autor: PV