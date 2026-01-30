Výborný (KDU-ČSL): Jak to s tou výbornou spoluprací s Petrem Macinkou skutečně je?

30.01.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Projev na 5. schůzi Poslanecké sněmovny dne 30. ledna 2026 ke spolupráci premiéra Babiše s ministrem Macinkou

Výborný (KDU-ČSL): Jak to s tou výbornou spoluprací s Petrem Macinkou skutečně je?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

Vážený pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové,

já možná překvapivě začnu tím, že poděkuji panu premiérovi Babišovi (obrací se k premiérovi), protože musím říct, že zatím se zdá, že na jednání Poslanecké sněmovny chodí velmi často a pravidelně. Tak to je určitě dobrá zpráva pro nás pro všechny poslankyně a poslance. Ale právě proto, že tady, pane premiére, jste, tak já si dovolím zařadit na začátek bod, který může být opravdu velmi krátký. Když v něm vystoupíte, tak myslím, že si nezaslouží ani potom nějakou další diskusi a debatu, ale může to být pro mě osobně i pro nás poslance důležitá informace.

Ono to tady dneska už zaznělo, ale já jsem, přiznám se, trochu zmaten. Přišla mně pozvánka na úterý na 11. hodinu na mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, kde se bude projednávat to, zda vaše vláda má důvěru této Sněmovny, nebo ne. A já se samozřejmě přes víkend potřebuji na tu schůzi velmi pečlivě připravit a zvážit všechna pro a proti, zda tu důvěru skutečně máte, nebo nemáte.

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A já jsem se včera dozvěděl z médií, dokonce z vašeho vyjádření osobně, že vaše spolupráce s panem ministrem zahraničních věcí, panem ministrem životního prostředí a vicepremiérem vaší vlády Petrem Macinkou je výborná. A přiznám se, že to nedokážu teď úplně tedy jako srovnat s vašimi vyjádřeními z tohoto týdne, kdy jste se naopak tedy vyjádřil tak, že o těch nočních esemeskách jste nevěděl.

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

97%
2%
0%
1%
hlasovalo: 19520 lidí

Tak se ptám. V tom okamžiku, když o půl jedné v noci píše Petr Macinka výhrůžky a různé nátlakové zprávy směrem k panu prezidentovi, tak ta spolupráce v tu chvíli není výborná, a pak druhý den ta spolupráce výborná je, nebo jak to tedy je?

Opravdu by bylo dobře, kdybychom v tom dokázali tady ve Sněmovně mít jasno a mohli potom skutečně se pečlivě připravit na tu úterní mimořádnou schůzi, která bude zcela jistě velmi závažná. Tak vás chci poprosit, abyste tady v bodu, který navrhnu, skutečně vystoupil a řekl nám, jak to s tou vaší výbornou spoluprací s Petrem Macinkou skutečně je.

Protože my jsme tady vlastně od tohoto místa, od tohoto pultu neslyšeli žádný váš distanc jasný, srozumitelný, od chování, konání, psaní, vyhrožování člena vlády vůči hlavě státu. Pak se dozvíme tedy včera, že se vám s ním velmi dobře, dokonce výborně spolupracuje.

Já si potom kladu otázku, jestli to tedy není přiznání toho, že jste o těch zprávách věděl, že je to celé koordinované, že tím pádem za to nesete také plnou odpovědnost. Vy jako premiér to nesete v každém případě, protože Petr Macinka je členem vlády, tak bylo by dobře, abyste nám v tom trochu udělal jasno.

Proto, pane předsedo, si dovolím navrhnout, zařadit jako první bod, ať se toho rychle zbavíme, můžeme pokračovat dál v těch důležitých tiscích, jako první bod dnešního jednání Informace premiéra Andreje Babiše o jeho vztahu k Petru Macinkovi.

Děkuji pěkně.

Psali jsme:

Výborný (KDU-ČSL): Omezujeme jistoty a stabilitu celé státní služby
Výborný (KDU-ČSL): Pane premiére, prosím, konejte
Výborný (KDU-ČSL): Opravdu se může tímto způsobem chovat člen vlády?
Výborný (KDU-ČSL): Vláda ukázala, na čí straně stojí. Na straně Ukrajiny ne

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , KDU-ČSL , sněmovna , Výborný , Macinka , 5. schůze , 30.1

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Vaši partneři

Zdálo se, že problém bude jen Turek, ale ukazuje se, že snad ještě větší problém je Macinka. Co říkáte na jeho SMS prezidentovi? Fakt s takovými lidmi chcete vládnout? Máte to zapotřebí? Nemyslíte, že Motoristé vás jako vládu jen poškozují, a to od začátku? Nebo spoléháte na to, že se zdiskreditují ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Výborný (KDU-ČSL): Jak to s tou výbornou spoluprací s Petrem Macinkou skutečně je?

14:07 Výborný (KDU-ČSL): Jak to s tou výbornou spoluprací s Petrem Macinkou skutečně je?

Projev na 5. schůzi Poslanecké sněmovny dne 30. ledna 2026 ke spolupráci premiéra Babiše s ministrem…