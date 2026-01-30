Výborný (KDU-ČSL): Jak to s tou výbornou spoluprací s Petrem Macinkou skutečně je?

Vážený pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové,
já možná překvapivě začnu tím, že poděkuji panu premiérovi Babišovi (obrací se k premiérovi), protože musím říct, že zatím se zdá, že na jednání Poslanecké sněmovny chodí velmi často a pravidelně. Tak to je určitě dobrá zpráva pro nás pro všechny poslankyně a poslance. Ale právě proto, že tady, pane premiére, jste, tak já si dovolím zařadit na začátek bod, který může být opravdu velmi krátký. Když v něm vystoupíte, tak myslím, že si nezaslouží ani potom nějakou další diskusi a debatu, ale může to být pro mě osobně i pro nás poslance důležitá informace.
Ono to tady dneska už zaznělo, ale já jsem, přiznám se, trochu zmaten. Přišla mně pozvánka na úterý na 11. hodinu na mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, kde se bude projednávat to, zda vaše vláda má důvěru této Sněmovny, nebo ne. A já se samozřejmě přes víkend potřebuji na tu schůzi velmi pečlivě připravit a zvážit všechna pro a proti, zda tu důvěru skutečně máte, nebo nemáte.
A já jsem se včera dozvěděl z médií, dokonce z vašeho vyjádření osobně, že vaše spolupráce s panem ministrem zahraničních věcí, panem ministrem životního prostředí a vicepremiérem vaší vlády Petrem Macinkou je výborná. A přiznám se, že to nedokážu teď úplně tedy jako srovnat s vašimi vyjádřeními z tohoto týdne, kdy jste se naopak tedy vyjádřil tak, že o těch nočních esemeskách jste nevěděl.
Tak se ptám. V tom okamžiku, když o půl jedné v noci píše Petr Macinka výhrůžky a různé nátlakové zprávy směrem k panu prezidentovi, tak ta spolupráce v tu chvíli není výborná, a pak druhý den ta spolupráce výborná je, nebo jak to tedy je?
Opravdu by bylo dobře, kdybychom v tom dokázali tady ve Sněmovně mít jasno a mohli potom skutečně se pečlivě připravit na tu úterní mimořádnou schůzi, která bude zcela jistě velmi závažná. Tak vás chci poprosit, abyste tady v bodu, který navrhnu, skutečně vystoupil a řekl nám, jak to s tou vaší výbornou spoluprací s Petrem Macinkou skutečně je.
Protože my jsme tady vlastně od tohoto místa, od tohoto pultu neslyšeli žádný váš distanc jasný, srozumitelný, od chování, konání, psaní, vyhrožování člena vlády vůči hlavě státu. Pak se dozvíme tedy včera, že se vám s ním velmi dobře, dokonce výborně spolupracuje.
Já si potom kladu otázku, jestli to tedy není přiznání toho, že jste o těch zprávách věděl, že je to celé koordinované, že tím pádem za to nesete také plnou odpovědnost. Vy jako premiér to nesete v každém případě, protože Petr Macinka je členem vlády, tak bylo by dobře, abyste nám v tom trochu udělal jasno.
Proto, pane předsedo, si dovolím navrhnout, zařadit jako první bod, ať se toho rychle zbavíme, můžeme pokračovat dál v těch důležitých tiscích, jako první bod dnešního jednání Informace premiéra Andreje Babiše o jeho vztahu k Petru Macinkovi.
Děkuji pěkně.
