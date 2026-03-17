Ryvola (GEN): Hendikepovaní občané nepotřebují vaše řeči. Potřebují bezpečný přechod

17.03.2026 11:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Strossmayerovu náměstí v Praze a chování tamní radnice.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Vojtěch Ryvola, zakladatel strany GEN

Strossmayerovo náměstí je dnes křižovatkou nejen dopravy, ale i politické arogance.

Na včerejším Zastupitelstvu Prahy 7 jsem podpořil návrat semaforů na tuto křižovatku. Ne z rozmaru, ne kvůli politickému divadlu, ale proto, že jsem osobně dva dny sbíral podpisy pod petici iniciovanou nevidomými a hendikepovanými občany, kteří mají s dnešním stavem skutečný a každodenní problém. A nejen oni, ale i starší a rodiny s dětmi.

Místo věcné debaty ale přišla ukázka namyšlenosti a moci. Radní Zelenka na mě zaútočil s arogancí sobě vlastní, ať se starám o svoji Prahu 1, a začal mi vyjmenovávat moje údajné neúspěchy.

Přidal se i starosta Čižinský s poučkami, že si mám nejdřív dořešit Václavák a náměstí Republiky a nestrkat nos do jejich skvěle fungující Prahy 7.

Tak si to shrňme. Když někdo přijde hájit nevidomé a hendikepované občany, dostane místo argumentů osobní útoky a politické školení. To je přesně ta nadutost, kvůli které lidé ztrácejí důvěru v politiku.

A vrchol všeho? Tvrdili, že se vše vyřeší, až bude na Strossmayerově náměstí pěší zóna, protože pak bude mít chodec přednost před tramvají. To už není jen neznalost. To je prostě lež.

Pánové, chce to méně póz a více studia zákonů. V pěší zóně má chodec přednost před auty a koly. Před tramvají ji nemá. Tečka. Opírá se to především o § 54 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.

Nejhorší na tom všem je, že když dojde na reálný problém slabších a zranitelných lidí, vedení Prahy 7 místo řešení předvede jen směs ega, urážek a nekompetence.

Nevidomí a hendikepovaní občané nepotřebují vaše řeči. Potřebují bezpečný přechod.

Psali jsme:

Děsivé, jak snadné to neziskovky mají. Ombudsman vynesl soud
110% zisk. Lichváři napadli Česko. Hynek Beran o elektřině, kterou platíte
Trump je rozrušený z Íránu. Něco mu totiž neřekli
„Ruské tanky, ruský zákon“. A tak prohrajete i další volby, vzkazuje Holec opozici

EET

Já pořád nechápu jedno. Jak EET řeší problém s šedou ekonomikou, když zákazník má na výběr – buď levněji, bez faktury nebo účtenky nebo dráž s ní. A co myslíte, že si většina zákazníků zvolí? A jak tuto praxi, která je běžná, řeší EET?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

