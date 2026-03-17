Ryvola (GEN): Hendikepovaní občané nepotřebují vaše řeči. Potřebují bezpečný přechod

Strossmayerovo náměstí je dnes křižovatkou nejen dopravy, ale i politické arogance.
Na včerejším Zastupitelstvu Prahy 7 jsem podpořil návrat semaforů na tuto křižovatku. Ne z rozmaru, ne kvůli politickému divadlu, ale proto, že jsem osobně dva dny sbíral podpisy pod petici iniciovanou nevidomými a hendikepovanými občany, kteří mají s dnešním stavem skutečný a každodenní problém. A nejen oni, ale i starší a rodiny s dětmi.
Místo věcné debaty ale přišla ukázka namyšlenosti a moci. Radní Zelenka na mě zaútočil s arogancí sobě vlastní, ať se starám o svoji Prahu 1, a začal mi vyjmenovávat moje údajné neúspěchy.
Přidal se i starosta Čižinský s poučkami, že si mám nejdřív dořešit Václavák a náměstí Republiky a nestrkat nos do jejich skvěle fungující Prahy 7.
Tak si to shrňme. Když někdo přijde hájit nevidomé a hendikepované občany, dostane místo argumentů osobní útoky a politické školení. To je přesně ta nadutost, kvůli které lidé ztrácejí důvěru v politiku.
A vrchol všeho? Tvrdili, že se vše vyřeší, až bude na Strossmayerově náměstí pěší zóna, protože pak bude mít chodec přednost před tramvají. To už není jen neznalost. To je prostě lež.
Pánové, chce to méně póz a více studia zákonů. V pěší zóně má chodec přednost před auty a koly. Před tramvají ji nemá. Tečka. Opírá se to především o § 54 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.
Nejhorší na tom všem je, že když dojde na reálný problém slabších a zranitelných lidí, vedení Prahy 7 místo řešení předvede jen směs ega, urážek a nekompetence.
Nevidomí a hendikepovaní občané nepotřebují vaše řeči. Potřebují bezpečný přechod.
