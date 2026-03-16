Královéhradecký kraj: Infrastruktura pro novou část průmyslové zóny

Na financování se kromě kraje podílel také stát. Nová infrastruktura zajistí dopravní a technické propojení se stávající průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny, kde působí společnost Škoda Auto a další výrobci automobilového průmyslu.
„Je to už 11 let od prvního usnesení vlády o rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a Královéhradecký kraj nadále plní přijaté závazky v oblasti zlepšování veřejné infrastruktury na Rychnovsku. Nová průmyslová zóna Solnice-jih rozšiřuje celou oblast o 32 hektarů pro nové investory. V současné době je již více jak polovina pozemků prodána a připravujeme další prodeje společnostem, které do regionu přinesou nové pracovní příležitosti,“ uvedl hejtman Petr Koleta.
Cílem právě dokončené investice je zajištění napojení rozšířené průmyslové zóny Solnice-jih a zlepšení dopravy na frekventované silnici I/14 mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou. Zhotovitelem stavby je sdružení tří firem: M-SILNICE, EUROVIA CZ a Chládek a Tintěra, Pardubice.
Projekt zahrnoval rozsáhlý soubor nových staveb dopravní a technické infrastruktury s více jak 80 stavebními objekty. Uskutečnila se zde realizace nových přístupových a obslužných komunikací, dvou stykových a jedné okružní křižovatky, silničního a železničního mostu, suchého poldru, vodovodních a kanalizačních staveb či přeložek inženýrských sítí. Součástí jsou také doplňkové komunikace jako je například stezka pro pěší a cyklisty.
V kooperaci se Správou železnic navíc proběhla přestavba železniční trati do Solnice, v rámci, které vzniklo nové vlakové nádraží.
Celkové náklady na přípravu a realizaci průmyslové zóny Solnice-jih se vyšplhaly na 716 milionů korun – z toho 410 milionů poskytlo kraji Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 306 milionů korun zaplatil kraj.
„Automobilový průmysl na Rychnovsku přináší pracovní příležitosti, zároveň ale zatěžuje místní komunikace. Z toho důvodu stavíme obchvaty, které odvádí tranzitní dopravu z center měst. Aktuálně takové stavby realizujeme u Solnice a Častolovic. Současně s tím myslíme i na to, aby rozvoj průmyslu šel ruku v ruce s dostupností zdravotní a sociální péče pro obyvatele. A právě i do těchto oblastí masivně investujeme v rámci usnesení vlády na podporu investic do rychnovského regionu,“ řekl radní pro investice Zdeněk Praus.
Přípravu, administraci a realizaci této významné investiční akce kompletně zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací.
Investiční akce je součástí projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice–Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Projekt se rozběhl na základě vládního usnesení a podepsaného memoranda mezi společností Škoda Auto, vládou České republiky a Královéhradeckým krajem. Celkem se jedná o investice do dopravy, bezpečnosti, zdravotnictví, školství, ale i o podporu bydlení a volnočasových aktivit ve výši 11,5 miliardy korun.
Průmyslová zóna Solnice–jih v číslech
Celkové náklady:
-
716 milionů korun včetně DPH
- 410 milionů korun – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
- 306 milionů korun – Královéhradecký kraj
Rozšíření plochy průmyslové zóny:
-
32 hektarů
- 80 % zastavitelné plochy
- 20 % zeleň
Více než 80 stavebních objektů:
- přístupové a obslužné komunikace o celkové délce přibližně 3,5 km
- dvě stykové a jedna okružní křižovatka
- silniční a železniční most v zahloubení přibližně 10 m
- suchý poldr o objemu přibližně 10 800 m³
- kanalizační a vodovodní stavby o celkové délce přibližně 10,5 km
- přeložky inženýrských sítí
- výstavba nových trafostanic a přeložek vedení vysokého napětí
- železniční objekty včetně dočasných přeložek v délce přibližně 0,5 km
Zeleň a výsadba:
- 140 stromů
- 4 760 listnatých keřů
- 2 315 okrasných keřů
