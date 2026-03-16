Královéhradecký kraj: Infrastruktura pro novou část průmyslové zóny

17.03.2026 7:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Královéhradecký kraj dokončil výstavbu infrastruktury pro novou jižní část průmyslové zóny u Solnice na Rychnovsku. Investice, která začala na podzim roku 2023, stála 716 milionů korun včetně DPH.

Foto: Královéhradecký kraj
Popisek: Královéhradecký kraj, logo.

Na financování se kromě kraje podílel také stát. Nová infrastruktura zajistí dopravní a technické propojení se stávající průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny, kde působí společnost Škoda Auto a další výrobci automobilového průmyslu.

Je to už 11 let od prvního usnesení vlády o rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a Královéhradecký kraj nadále plní přijaté závazky v oblasti zlepšování veřejné infrastruktury na Rychnovsku. Nová průmyslová zóna Solnice-jih rozšiřuje celou oblast o 32 hektarů pro nové investory. V současné době je již více jak polovina pozemků prodána a připravujeme další prodeje společnostem, které do regionu přinesou nové pracovní příležitosti,“ uvedl hejtman Petr Koleta.

Cílem právě dokončené investice je zajištění napojení rozšířené průmyslové zóny Solnice-jih a zlepšení dopravy na frekventované silnici I/14 mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou. Zhotovitelem stavby je sdružení tří firem: M-SILNICE, EUROVIA CZ a Chládek a Tintěra, Pardubice.

Projekt zahrnoval rozsáhlý soubor nových staveb dopravní a technické infrastruktury s více jak 80 stavebními objekty. Uskutečnila se zde realizace nových přístupových a obslužných komunikací, dvou stykových a jedné okružní křižovatky, silničního a železničního mostu, suchého poldru, vodovodních a kanalizačních staveb či přeložek inženýrských sítí. Součástí jsou také doplňkové komunikace jako je například stezka pro pěší a cyklisty.

V kooperaci se Správou železnic navíc proběhla přestavba železniční trati do Solnice, v rámci, které vzniklo nové vlakové nádraží.

Celkové náklady na přípravu a realizaci průmyslové zóny Solnice-jih se vyšplhaly na 716 milionů korun – z toho 410 milionů poskytlo kraji Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 306 milionů korun zaplatil kraj.

Automobilový průmysl na Rychnovsku přináší pracovní příležitosti, zároveň ale zatěžuje místní komunikace. Z toho důvodu stavíme obchvaty, které odvádí tranzitní dopravu z center měst. Aktuálně takové stavby realizujeme u Solnice a Častolovic. Současně s tím myslíme i na to, aby rozvoj průmyslu šel ruku v ruce s dostupností zdravotní a sociální péče pro obyvatele. A právě i do těchto oblastí masivně investujeme v rámci usnesení vlády na podporu investic do rychnovského regionu,“ řekl radní pro investice Zdeněk Praus.

Přípravu, administraci a realizaci této významné investiční akce kompletně zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací.

Investiční akce je součástí projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice–Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Projekt se rozběhl na základě vládního usnesení a podepsaného memoranda mezi společností Škoda Auto, vládou České republiky a Královéhradeckým krajem. Celkem se jedná o investice do dopravy, bezpečnosti, zdravotnictví, školství, ale i o podporu bydlení a volnočasových aktivit ve výši 11,5 miliardy korun.

Průmyslová zóna Solnice–jih v číslech

Celkové náklady:

  • 716 milionů korun včetně DPH
    • 410 milionů korun – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
    • 306 milionů korun – Královéhradecký kraj

Rozšíření plochy průmyslové zóny:

  • 32 hektarů
    • 80 % zastavitelné plochy
    • 20 % zeleň

Více než 80 stavebních objektů:

  • přístupové a obslužné komunikace o celkové délce přibližně 3,5 km
  • dvě stykové a jedna okružní křižovatka
  • silniční a železniční most v zahloubení přibližně 10 m
  • suchý poldr o objemu přibližně 10 800 m³
  • kanalizační a vodovodní stavby o celkové délce přibližně 10,5 km
  • přeložky inženýrských sítí
  • výstavba nových trafostanic a přeložek vedení vysokého napětí
  • železniční objekty včetně dočasných přeložek v délce přibližně 0,5 km

Zeleň a výsadba:

  • 140 stromů
  • 4 760 listnatých keřů
  • 2 315 okrasných keřů

Jinde na netu:

Nápoje vhodné při velmi vysoké hladině kyseliny močovéNápoje vhodné při velmi vysoké hladině kyseliny močové Roleplay vám pomůže najít skutečnou svoboduRoleplay vám pomůže najít skutečnou svobodu

