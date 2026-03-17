Berkovcová (ANO): Ještě nedávno byl Dominik Feri hvězda TOP 09

17.03.2026 15:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Dominiku Ferimu.

Berkovcová (ANO): Ještě nedávno byl Dominik Feri hvězda TOP 09
Popisek: Jana Berkovcová

Je zvláštní, jak často se z lidí, kteří se nejhlasitěji pasují do role morálních majáků, nakonec vyklubou ti nejhorší.

Pamatujete? Ještě nedávno byl Dominik Feri hvězda TOP 09. Mladá tvář politiky. V televizi, v médiích, na sociálních sítích. Kudykoli přišel, rozdával lekce o hodnotách, morálce a správné politice.

A dnes? Už si odpykává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a pokus o další. A teď znovu stojí před soudem kvůli další obžalobě.

Ale víte, co je na tom možná ještě zajímavější?

Jak je dnes ticho po pěšině a zejména u těch, kteří ho předtím nosili na rukou… Najednou je ticho.

Mgr. Jana Berkovcová

  • ANO 2011
  • poslankyně
Další články z rubriky

Berkovcová (ANO): Ještě nedávno byl Dominik Feri hvězda TOP 09

15:05 Berkovcová (ANO): Ještě nedávno byl Dominik Feri hvězda TOP 09

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Dominiku Ferimu.