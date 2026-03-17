Berkovcová (ANO): Ještě nedávno byl Dominik Feri hvězda TOP 09

Je zvláštní, jak často se z lidí, kteří se nejhlasitěji pasují do role morálních majáků, nakonec vyklubou ti nejhorší.
Pamatujete? Ještě nedávno byl Dominik Feri hvězda TOP 09. Mladá tvář politiky. V televizi, v médiích, na sociálních sítích. Kudykoli přišel, rozdával lekce o hodnotách, morálce a správné politice.
A dnes? Už si odpykává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a pokus o další. A teď znovu stojí před soudem kvůli další obžalobě.
Ale víte, co je na tom možná ještě zajímavější?
Jak je dnes ticho po pěšině a zejména u těch, kteří ho předtím nosili na rukou… Najednou je ticho.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.