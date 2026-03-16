Zoo Liberec: Po třinácti letech se podařilo odchovat mládě orla opičího

Jde o mimořádný milník v záchraně jednoho z nejvzácnějších dravců světa. Naposledy se podařilo odchovat mládě touto metodou v roce 2013. Na úspěchu se podílela také Zoo Liberec, která filipínským kolegům předává své dlouholeté zkušenosti s reprodukčními metodami u dravých ptáků.
Mládě se vylíhlo v zařízení National Bird Breeding Sanctuary v Davao City a dostalo jméno Bayani, které v jazyce tagalog (národní jazyk Filipín) znamená „hrdina“. Jméno symbolicky odkazuje na náročnou cestu, jež vedla k jeho úspěšnému odchovu, i na naději, kterou tento jedinec představuje pro budoucnost celého druhu. Mláděti jsou nyní tři měsíce a nadále zůstává v péči zkušeného týmu Philippine Eagle Foundation, který pečlivě sleduje jeho vývoj i zdravotní stav.
Tento majestátní dravec, který je zároveň národním symbolem Filipín, patří mezi největší a zároveň nejohroženější druhy dravých ptáků na světě. Podle posledních odhadů přežívá ve volné přírodě méně než 400 hnízdních párů. Druh čelí dlouhodobé hrozbě vyhubení především kvůli ztrátě tropických pralesů a dalším formám lidské činnosti. Chov v lidské péči proto představuje jednu z důležitých pojistek jeho budoucího přežití.
Rozmnožování orla opičího v lidské péči ale patří k nejsložitějším mezi dravými ptáky. Philippine Eagle Foundation se záchraně tohoto druhu věnuje od roku 1987 a v posledních letech čelila řadě komplikací v oblasti reprodukce i odchovu mláďat. O to větší význam má nynější úspěch, který ukazuje, že i u takto citlivého a pomalu se rozmnožujícího druhu mohou dlouhodobá odborná práce, trpělivost a mezinárodní spolupráce přinášet konkrétní výsledky.
Významnou roli v tomto úsilí hraje v posledních letech také Zoo Liberec, která patří mezi evropská pracoviště s mimořádnými zkušenostmi s chovem dravců, umělou inseminací, inkubací vajec, odchovem mláďat i kryoprezervací spermatu. Liberecký zoolog Jan Hanel je zapojený do odborné spolupráce přímo na Filipínách, kde s místním týmem sdílí zkušenosti s reprodukčními metodami a pomáhá nastavovat další postupy. Zoo Liberec již dvakrát zajistila také odborné stáže pro filipínské kolegy přímo v Liberci.
„Odchov orla opičího je extrémně náročný, protože jde o druh s velmi pomalou reprodukcí. Pohlavní dospělosti dosahují až ve věku pěti až sedmi let a pár obvykle vyvádí jediné mládě jednou za dva roky. Každý úspěšný odchov proto představuje zásadní posilu pro populaci i pro budoucnost celého druhu. Gratulujeme celému týmu Philippine Eagle Foundation k tomuto významnému milníku a přejeme Bayanimu dobrý start do života,“ říká Jan Hanel, kurátor ptáků Zoo Liberec a předseda EAZA Raptor TAG.
„Úspěšně odchované mládě je tak nejen velkou nadějí pro budoucnost ikonického filipínského dravce, ale také důkazem, že mezinárodní spolupráce a sdílení odborných zkušeností mohou zásadně pomoci druhům, které stojí na samé hraně vyhubení,“ doplňuje David Nejedlo, ředitel Zoo Liberec.
Zoo Liberec se dlouhodobě zapojuje do projektů ochrany biodiverzity po celém světě a podporuje řadu terénních i chovatelských programů zaměřených na kriticky ohrožené druhy. Toto zapojení je možné i díky příspěvkům návštěvníků do tzv. in situ fondu, do něhož putují čtyři koruny z každé prodané vstupenky.
Podpora projektu na ochranu orla opičího probíhá také ve spolupráci se Zoo Ostrava, Zoo Olomouc, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Velvyslanectvím České republiky v Manile.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.