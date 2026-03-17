Poslanec STAN „sklízí úspěch“ za debatu na Primě

Ceny ropy stoupají kvůli válce na Blízkém východě, a to s sebou přináší razantní nárůst cen pohonných hmot i v České republice. V rámci debaty v pořadu 360° na CNN Prima News o možných krocích vlády Andreje Babiše, včetně možnosti zastropování cen pohonných hmot, prohlásil poslanec Matěj Hlavatý, že je to ideální příležitost k důslednější implementaci obnovitelných zdrojů a snížení závislosti na fosilních palivech.
„Když snížíme závislost na fosilních palivech, tak tím snížíme riziko, když se stane nějaký takový útok nebo cokoliv podobného. Čím víc diverzifikujete, tím jste méně závislí na fosilních palivech a jste soběstačnější,“ prohlásil Hlavatý, přičemž poslanci Radek Koten z SPD i Matěj Gregor z Motoristů kroutili nesouhlasně hlavou.
Vrchol Hlavatého představ o české energetice ale přišel vzápětí, když přišla řeč na ukončení těžby uhlí na Ostravsku. Hlavatý mluvil konkrétně ke Gregorovi, který je z Ostravska. „Vy jste z Vítkovic, tak víte, jak tam vypadá ta krajina po těžbě uhlí? A vy tady mluvíte o tom, že lidé nechtějí za chalupou nějaké stometrové větrníky. Tam si každý oddechl, že těžba skončila a kdybyste teď řekl, že obnovíte na Ostravsku ty těžby v krajině, kde ty ložiska ještě jsou, tak bych chtěl vidět, jak by vás rychle hnali,“ prohlásil sebevědomě Hlavatý.
Vzápětí dodal, že primárně mluví o těžbě hnědého uhlí na Ostravsku. To ale všechny přítomné zarazilo a moderátor Michal Půr musel Hlavatého upozornit, že na Ostravsku se těží černé uhlí, což jsou hlubinné vrty a na ráz krajiny to nemá žádný vliv.
„Já v tom regionu žil, vy jste tam přijel maximálně na Colors of Ostrava, tak když tomu nerozumíte, neznáte ten region a místní lidi, tak se k tomu nevyjadřujte,“ řekl Hlavatému Gregor.
Debatu zhlédl i předseda PRO Jindřich Rajchl, kterého to pobavilo a vyslal Hlavatému rázný vzkaz. „Po zhlédnutí debaty na CNN Prima News mezi poslancem Matějem Hlavatým a moderátorem Michalem Půrem jsem nabyl přesvědčení, že je na čase zakotvit jako kvalifikační předpoklad pro kandidaturu do veřejných funkcí úspěšné absolvování IQ testu,“ napsal Rajchl.
Hlavatého neznalost pobavila také publicistu Ivana Šrámka. „Matěj Hlavatý to zná, on tam přece stavěl STAN a trávil rekreaci, ne asi,“ zasmál se Šrámek.
„A tito lidé se dostali do Poslanecké sněmovny. A pak se jim snažte vysvětlit něco o Dozimetru,“ přidal se starosta Kozojídek Otakar Březina.
