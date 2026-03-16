ČSÚ: Meziroční pokles cen v zemědělství a průmyslu v únoru pokračoval

„Ceny průmyslových a zemědělských výrobců v únoru pokračovaly v meziročním poklesu. Ceny v průmyslu se snížily téměř o 3 procenta a ceny v zemědělství klesly mírně přes 8 procent. Ceny stavebních prací vzrostly o 2,7 % a ceny tržních služeb pro podniky o 3,4 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.
Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 1,6 %. Klesly ceny olejnin o 0,2 %, obilovin o 0,5 %, brambor o 1,4 %, vajec o 4,6 %, prasat o 5,4 %, mléka o 6,3 % a ovoce o 10,0 %. Vzrostly ceny zeleniny o 5,3 % a skotu o 0,5 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 8,1 % (v lednu o 5,8 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 14,4 %. Nižší byly ceny ovoce o 40,2 %, brambor o 26,7 %, zeleniny o 21,6 %, obilovin o 15,1 % a olejnin o 9,2 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 1,5 %. Klesly ceny prasat o 18,1 % a mléka o 11,8 %. Ceny skotu vzrostly o 32,5 %, vajec o 20,4 % a drůbeže o 11,8 %.
Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně zvýšily o 0,1 %. Vzrostly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných výrobků. Rostly ceny základních kovů o 0,8 % a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,5 %. Klesly ceny potravinářských výrobků o 1,2 %, z toho ceny mléčných výrobků o 3,4 % a zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 1,8 %. Vyšší byly ceny pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 0,2 %. Ceny motorových vozidel se snížily o 0,2 % a nápojů o 0,7 %. Meziročně ceny průmyslových výrobců klesly o 2,9 % (v lednu o 3,0 %). Snížily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,1 %. Značně klesly ceny koksu a rafinovaných ropných výrobků. Nižší byly ceny chemických látek a přípravků o 10,4 % a potravinářských výrobků o 2,9 %. Z toho ceny mléčných výrobků klesly o 12,5 % a zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 0,8 %, rostly ceny pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 0,3 %. Ceny dřeva a dřevěných a korkových výrobků vzrostly o 10,1 %, ceny oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 3,8 % a ceny ostatních nekovových minerálních výrobků o 2,2 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně ceny energií snížily o 7,4 %, zboží krátkodobé spotřeby o 1,5 % a meziproduktů o 1,0 %. Vzrostly ceny zboží dlouhodobé spotřeby o 1,7 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií klesly o 0,9 % (v lednu o 0,8 %).
Ceny stavebních prací dle odhadů a ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se shodně meziměsíčně zvýšily o 0,5 %. Ceny stavebních prací byly meziročně dle odhadů vyšší o 2,7 % (stejně jako v lednu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,9 % (v lednu o 1,5 %).
Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 1,5 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 18,0 %, za služby v oblasti tvorby programů a vysílání o 17,3 %, v oblasti produkce filmů, videozáznamů a televizních pořadů o 4,1 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 2,5 % a za telekomunikační služby o 1,2 %. Klesly ceny za informační služby, a to o 3,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 3,4 % (v lednu o 3,6 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 19,0 %, v oblasti tvorby programů a vysílání o 13,5 %, za služby v oblasti zaměstnání o 6,4 % a za služby v oblasti produkce filmů, videozáznamů a televizních pořadů o 6,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,3 % (v lednu o 2,7 %).
Ceny průmyslových výrobců v EU – leden 2026 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně zvýšily o 0,8 % (v prosinci klesly o 0,4 %). Nejvíce se ceny zvýšily v Estonsku o 13,7 %, v Bulharsku o 7,1 % a Finsku o 6,9 %. V Rakousku zůstaly ceny na stejné úrovni. Ceny nejvíce klesly na Kypru o 0,9 %, v Česku o 0,7 %, v Německu a na Slovensku shodně o 0,6 % a v Polsku o 0,3 %. V lednu se v EU meziročně snížily ceny o 1,9 % (v prosinci o 1,9 %). Největší pokles cen byl zaznamenán v Irsku o 6,9 %, v Lucembursku o 5,2 % a v Dánsku o 3,5 %. Ceny se snížily totožně v Česku a v Rakousku o 3,0 %, v Německu o 2,9 %, v Polsku o 2,4 % a na Slovensku o 1,3 %. Ceny se nejvíce zvýšily v Estonsku o 11,9 %, v Bulharsku o 11,7 % a v Rumunsku o 9,3 %.
