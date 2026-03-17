Seďa (SOCDEM): Město musí investovat do bydlení

Ing. Antonín Seďa - Město musí investovat do bydlení
S blížícími se volbami se konečně probudila i radniční koalice a stavebními úpravami stávajícího bytového domu vznikne 19 malých bytových jednotek. Doposud šla radniční koalice na ruku developerským projektům, které staví cenově nedostupné byty pro mladé rodiny či seniory. I když radnice představila další developerské projekty v Mařaticích, bude trvat řadu let, než se výstavba podaří, protože je nutno vyřešit dopravní napojení a inženýrské sítě obecně.
Je třeba si uvědomit, že vylidňování města stálými obyvateli, kteří svými daněmi přispívají k zajištění veřejných služeb, lze zastavit pouze aktivní bytovou politikou města. Ano, je třeba podporovat soukromé investice, ale nesmí se zapomínat na dostatek parkovacích míst, na zlepšení dopravní infrastruktury i zajištění dostupnosti veřejných služeb. Nicméně město by mělo mít odvahu stavět své cenově dostupné nájemní byty, ať již ve formě startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi, tak byty pro seniory, nejlépe kombinovaně. Připravuje se sice výstavba na Svatováclavské ulici, ale její dokončení bude v horizontu řady let. Proto možnou cestou je i družstevní výstavba, kde by město mohlo jako svůj podíl poskytnout pozemky pro výstavbu.
Vzpomínám si, že v období let 2002 až 2006, kdy byla Sociální demokracie poprvé a naposledy členem radniční koalice, se kromě revitalizace kasáren, která umožnila rozsáhlou výstavbu sociálních bytů, developerských projektů i oprav jednotlivých domů, postavil se družstevní dům s byty a Dům pro matky s dětmi ve Véskách. Prostě pro sociální demokraty byla podpora bydlení prioritou a tou i zůstává nadále. Mimochodem, revitalizace bývalých kasáren byla a stále je největší investiční akcí v dějinách města.
Ing. Antonín Seďa, předseda MO SOCDEM
