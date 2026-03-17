Ústí nad Labem: Zahájení turistické sezóny nabídne i letos pestrou škálu zážitků

17.03.2026 13:43 | Tisková zpráva
autor: PV

Jaro volá! Připojte se k zahájení turistické a cyklistické sezóny.

Foto: mag-ul.cz
Popisek: Letecký pohled na město Ústí nad Labem

S příchodem jarních měsíců se opět rozbíhá tradiční Zahájení turistické sezóny na Ústecku s bohatým doprovodným programem. V průběhu března, dubna a května se můžete těšit na rozmanité akce plné výletů, soutěží a inspirace pro všechny, kdo rádi vyrážejí do přírody, sedají na kolo nebo objevují nová místa.

Oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Ústí nad Labem připravilo i letos bohatý program. Už 28. března se uskuteční turistický výlet, kterým se město připojí k iniciativám Pochod pro mozek, Hodina Země a Vychozeno. V pátek 11. dubna se můžete těšit na oblíbenou týmovou poznávací soutěž Ejhle, Ústí!. O týden později, 18. dubna, proběhne turistický výlet s Jiřím Svobodou na hrad Kamýk a vrch Plešivec. Na 25. dubna je připravena komentovaná procházka po naučné stezce Větruše–Vrkoč, během níž budou představeny nové informační tabule. V Informačním středisku města Ústí nad Labem se rovněž uskuteční oblíbené cestovatelské přednášky. Program vyvrcholí 1. května akcí Den plný radosti na Koupališti Brná, kde návštěvníky čeká animační program, kouzelník, pohádky Sváťova divadla, nafukovací atrakce a další zábava pro malé i velké. 

Do programu se zapojí i další atraktivní místa v regionu. Návštěvníky přivítá například Masarykovo zdymadlo, Muzeum v přírodě Zubrnice, Muzeum opevnění nebo zámek ve Velkém Březně. Pravidelné prohlídky odstartuje hrad Střekov či kostel sv. Floriána. Zajímavé akce chystá také Zoo Ústí nad Labem a chybět nebudou ani dobrovolnické úklidové akce v rámci kampaně Ukliďme Česko. Šedesáté výročí slaví letos tradiční turistický pochod Ústecká jarní 50.

Na začátku května se opět rozjede oblíbený cyklobus, který zdarma propojí Labskou stezku s Klíší, Bukovem a Severní Terasou. V provozu bude dvakrát denně o víkendech a státních svátcích až do 28. září.

Užijte si s námi jarní měsíce v pohybu a plné nových zážitků.

