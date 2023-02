Výborný (KDU-ČSL): Jenom chci odkázat na programové prohlášení vlády

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, paní ministryně, kolegyně kolegové,

tak já bych jenom připomněl, vaším prostřednictvím, kolegům, jak tady zaznělo. Tak prosím, pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 je Jan Jakob. Kolega Nacher si vzpomněl na své dřevní doby v politice a přejmenoval ho na jeho bratra Ondřeje (Poslanec Nacher nesouhlasí.). Tak to je bratr, jestli jsem správně slyšel při té faktické, a pokud ne, tak se omlouvám. V každém případě není Jákob, jak tady opakovaně někteří říkáte, to je biblická starozákonní postava, Ezau a Jákob, ale pan předseda Jan Jakob. Tak to jenom faktické okénko z českého jazyka.

Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7866 lidí

Nicméně já bych to, prosím pěkně, chtěl vrátit do té skutečně věcné faktické roviny. Pokud tedy, jak jsem slyšel všechna ta vystoupení s faktickými poznámkami, je vyčítáno nějaké rychlé projednávání narychlo a podobně, tak ten termín, to datum tady pan předseda jasně sdělil. A jenom chci odkázat na programové prohlášení vlády. Já vím, že to není vaše vláda, ale my jsme se v tom programovém prohlášení vlády k něčemu jasně zavázali a zároveň jsme od začátku deklarovali, že velká, takzvaná velká novela mediálních zákonů, bude primárně spojena s otázkou financování veřejnoprávních médií. A to opravdu není téma, které by bylo i odborně věcně vydiskutovatelné za několik málo týdnů. Proto jsme ty věci takto rozdělili, všechno ostatní, myslím, je zbytečné.

A teď mi tady dovolte citovat z jednacího řádu § 95 třetí čtení návrhu zákona, odst.2: Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu data účinnosti návrhu zákona, legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají (Předsedající: Prosím!) z přednesených pozměňovacích návrhů atd. Prosím pěkně, zkusme respektovat jednací řád a jednat.

Děkuji pěkně.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Výborný (KDU-ČSL): Bez kvalitního školství se neposuneme Výborný (KDU-ČSL): Dluhy zaplatíte bez penále Výborný (KDU-ČSL): Do čela státu se vrací hrdost, slušnost, respekt k právu Výborný (KDU-ČSL): Prostě prostor nebýt jen ekonom a úředník, ale i lídr vzdělávání

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama