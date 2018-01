Výborný (KDU-ČSL): Nejsme v pozici vyšetřovatelů, rozhodnout musí soud

Pane místopředsedo, děkuji. Vážená vládo, kolegyně, kolegové,

je mojí povinností zde tlumočit stanovisko člena mandátového a imunitního výboru a také stanovisko klubu KDU-ČSL. Jenom mi dovolte krátkou poznámku k tomu, co tady říkal kolega Chvojka. Ano, i pro mě, i pro nás je naprosto skandální to, co tady zaznělo z úst pana premiéra. A já bych si dovolil citovat nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana: Nepodložená politická prohlášení o vyšetřování podrývají důvěryhodnost justice, a ta se nemůže bránit.

Já myslím, že je potřeba, aby to tady jasně zaznělo, protože potom skutečně jsme za hranou právního státu a myslím, že to je něco, co budeme velice těžko vysvětlovat veřejnosti.

Protože ale čas kvapí a já bych rád, abychom mohli o této věci hlasovat, tak zkrátím své připravené vystoupení. Pokud by se někdo chtěl zabývat otázkou rozsahu imunity, tak jenom odkážu na nález Ústavního soudu z 16. června 2015, tam se třeba od bodu 32 tomu poměrně důkladně Ústavní soud věnuje. Dovolím si jenom několik bodů, několik poznámek.

Opakovaně i z úst pana poslance Faltýnka i pana premiéra Babiše zde zaznívaly detaily z celého spisu, otázky dostatku či nedostatku důkazního materiálu. Paní poslankyně Válková zde hovořila o procesních chybách vyšetřovatelů, o vadách, které tam jsou. Já chci říci, že to je to, co vůbec nepřísluší k posuzování mandátového a imunitního výboru. My jsme zde skutečně pouze od toho, abychom posoudili, zda celá věc je v nějaké přímé souvislosti na nějakou politickou objednávku, či není. Já chci upozornit, že předmětná skutková podstata, která je ve spisu uvedena, se váže k roku 2007, 2008. V té době pan současný premiér Babiš nebyl politikem, dokonce veřejně tvrdil, že nikdy nebude politikem. Věnoval se svému podnikání, tak jako jeho rodina, nikdo mu v tom nebránil a nebrání. Je ovšem potřeba také říct, že na všechny je potřeba mít stejný metr. A že tedy zákony tehdy jako dnes měly platit pro všechny. Čili když si dovolím parafrázovat slova pana premiéra, použil jsem zdravý rozum, zhlédl jsem argumenty. Pečlivě jsem i já osobně prostudoval celý spis jako člen mandátového výboru a na základě prostudování tohoto spisu i zprávy, která tam byla poté přiložena, mohu s plným vědomím a čistým svědomím říci, že ta věc není v kolizi s výkonem mandátu a jako člen výboru jsem hlasoval pro vydání obou dvou pánů poslanců. Opravdu, nepleťme si ty věci, nejsme tady v pozici vyšetřovatelů. A znovu opakuji - o tom, zda tam je či není dostatek důkazních materiálů, musí rozhodnout nezávislý soud a ten rozhodne o tom, zda ano či ne, a poté rozhodne o vině a případně o trestu.

A jenom malá noticka na závěr, když tady pan poslanec Faltýnek tak košatě citoval pana kolegu Kalouska, tak já vás chci všechny ubezpečit, že já se skutečně nerozhoduji podle výroků pana kolegy Kalouska ani nikoho dalšího z vás. Ale rozhoduji se podle svého vědomí a svědomí.

Děkuji.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



