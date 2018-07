Vystrčil (ODS): Nedá se to stihnout

Je sobota a dopoledne se ve Větrném Jeníkově koná tradiční Běh okolo Větrného Jeníkova. Zároveň také dopoledne v Kněžicích začínají dobrovolní hasiči slavit 140 let od svého založení. Hned po poledni zahajuje v Telči Milena Blažková výstavu „Poznej dědictví UNESCO“ a zároveň v tomtéž čase začíná setkání rodáků v Dušejově.

Další akce tutéž sobotu probíhají v dalších obcích senátního obvodu, po kterém se i díky různým pozváním také o víkendu často pohybuji.

Navštívit všechny akce a naplnit všechna pozvání se nedá stihnout a je to dobře. Je to totiž nejlepší důkaz toho, že naše obce a města opravdu velmi aktivně fungují a žijí. Mám osobně pocit, že různých opravdu velmi pěkných akcí na našich obcích neustále přibývá. Znám dokonce obce, kde organizují například akci zvanou „Výlov“ i několikrát do roka, protože se lidé z vesnice mohou společně sejít a zároveň něco zajímavého a pěkného pro své děti, pro sebe samé a nakonec i četné návštěvníky zorganizovat.

Možná i proto stojí zato si občas třeba nyní před prázdninami či letními dovolenými uvědomit, že právě pohoda a radost, jejímž zdrojem je práce či služba pro přátele, sousedy nebo třeba i náhodné příchozí, je živou vodou a dle mého názoru i jedním z hlavních smyslů našeho života.

RNDr. Miloš Vystrčil ODS



