Wasserbauer (Motoristé): Už žádné rozhovory na záznam

Paní redaktorka toho spoustu vynechala z asi desetiminutového rozhovoru. A kupodivu přesně to, co by se nehodilo, tj. abych nevypadal, jako někdo, kdo globální oteplování nepopírá, ale vysvětluje.
Zároveň vynechala plány na vylepšení životního prostředí a také co přesně se mi nelíbí na klima hysterii.
Ale to nic. Už žádné rozhovory na záznam dávat nebudu. Pouze živé vstupy, které neleze sestříhat dle libosti redakce.
Publikovaný rozhovor si můžete přečíst ZDE.
Zdroje:
https://domaci.hn.cz/c1-67827020-renomovany-chemik-s-nekompromisnimi-pohledy-kdo-je-macinkuv-muz-na-ministerstvu-zivotniho-prostredi-a-na-co-se-zameri?fbclid=IwY2xjawO0v3BleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpe_hThoO7cI1fgA7BdnvnH7UShhodsP1nJwLrx099TwSYbQhuE45DSVDalP_aem_eO-IDQyEOSPgxLGjFVqEhg
Líbil se Vám tento článek?
Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet:
131-981500247/0100
QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE
.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE
.