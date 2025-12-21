Wasserbauer (Motoristé): Už žádné rozhovory na záznam

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na publikovaný rozhovor, poskytnutý Hospodářským novinám

Foto: Repro Jaromír Wasserbauer, FB
Popisek: Jaromír Wasserbauer

Paní redaktorka toho spoustu vynechala z asi desetiminutového rozhovoru. A kupodivu přesně to, co by se nehodilo, tj. abych nevypadal, jako někdo, kdo globální oteplování nepopírá, ale vysvětluje.

Zároveň vynechala plány na vylepšení životního prostředí a také co přesně se mi nelíbí na klima hysterii.

Ale to nic. Už žádné rozhovory na záznam dávat nebudu. Pouze živé vstupy, které neleze sestříhat dle libosti redakce.

motoristé , Wasserbauer

