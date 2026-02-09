ČEZ: Elektrárna Dukovany II loni přilákala přes 60 nových lidí, meziročně posílila o čtvrtinu

09.02.2026 11:49 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Elektrárna Dukovany II (EDU II) personálně posiluje loni nabrala přes 60 nových pracovníků, při započítání odchodů meziročně navýšila počet zaměstnanců o čtvrtinu.

ČEZ: Elektrárna Dukovany II loni přilákala přes 60 nových lidí, meziročně posílila o čtvrtinu
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Drtivou většinu nových nástupů tvořili vysokoškoláci, pětina nově příchozích jsou mladí lidé do 30 let. V letošním roce plánuje EDU II nabrat další desítky pracovníků, v horizontu dalších několika let pak stovky.

Loňský podpis smlouvy o výstavbě dvou nových jaderných bloků v lokalitě Dukovany odstartoval ve společnosti Elektrárny Dukovany II intenzivní přípravy na realizaci projektu století. To se odrazilo i v náboru nových pracovníků: v loňském roce rozšířilo řady EDU II přes 60 nových zaměstnanců. Celková bilance i se započítanými odchody tak znamená meziroční nárůst o čtvrtinu. V podobném tempu růstu chce EDU II pokračovat i letos, kdy plánuje přijmout na sedm desítek dalších lidí, z toho téměř tři čtvrtiny na technické pozice.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 32028 lidí

„Zatímco v první fázi příprav jsme nabírali spíše odborníky na financování, legislativu, projektování či projektové řízení, postupně začínáme čím dál více poptávat technické pozice, kterých v následujících letech budou potřeba stovky. Mám radost, že se k nám hlásí mladí lidé, loni tvořili pětinu všech nově příchozích,“ uvedl generální ředitel Elektrárna Dukovany II Petr Závodský.

Z loni přijatých zaměstnanců tvořili přes 90 % vysokoškoláci. O práci v EDU II mají zájem i ženy: z nově příchozích to byla celá jedna třetina. Aktuálně zaměstnává EDU II téměř 260 lidí.

V návaznosti na závěry a doporučení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky založila společnost ČEZ, a. s., v roce 2015 dceřinou společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., která je investorem projektu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Od května 2025 vlastní ve společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., 80 % akcií Ministerstvo financí ČR a zbylých 20 % společnost ČEZ, a. s.

Psali jsme:

ČEZ: Infocentrum Temelína loni navštívilo 39 604 lidí
ČEZ: Na jednu pozici se vloni v průměru hlásilo 20 uchazečů
ČEZ jako první v České republice spustil 1000. dobíjecí stojan pro elektromobily
ČEZ: Infocentra Dukovany a Dalešice patří k tahounům návštěvnosti regionu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , Dukovany , energetika , zaměstnanost , TZ , JE

Oto​ Klempíř byl položen dotaz

Stýská se vám po komunistech, s kterými jste spolupracoval?

Nebo jak jinak si vysvětlit, že používáte stejné praktiky a zvete si na kobereček umělce za jejich názor? A co se stane, když nepřijdou? Netvrdili jste, jak bude tato vláda bojovat za svobodu slova? Máme se bát?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rajcovní tanga mají nežádoucí účinkyRajcovní tanga mají nežádoucí účinky Zdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střevZdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střev

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Osobní názory viceprezidenta Dvořáka nelze považovat za oficiální názor Hospodářské komory ČR

13:21 Osobní názory viceprezidenta Dvořáka nelze považovat za oficiální názor Hospodářské komory ČR

Oficiální stanoviska Hospodářské komory jsou projednávána a prezentována po projednáních v příslušný…