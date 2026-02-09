ČEZ: Elektrárna Dukovany II loni přilákala přes 60 nových lidí, meziročně posílila o čtvrtinu

Drtivou většinu nových nástupů tvořili vysokoškoláci, pětina nově příchozích jsou mladí lidé do 30 let. V letošním roce plánuje EDU II nabrat další desítky pracovníků, v horizontu dalších několika let pak stovky.
Loňský podpis smlouvy o výstavbě dvou nových jaderných bloků v lokalitě Dukovany odstartoval ve společnosti Elektrárny Dukovany II intenzivní přípravy na realizaci projektu století. To se odrazilo i v náboru nových pracovníků: v loňském roce rozšířilo řady EDU II přes 60 nových zaměstnanců. Celková bilance i se započítanými odchody tak znamená meziroční nárůst o čtvrtinu. V podobném tempu růstu chce EDU II pokračovat i letos, kdy plánuje přijmout na sedm desítek dalších lidí, z toho téměř tři čtvrtiny na technické pozice.
„Zatímco v první fázi příprav jsme nabírali spíše odborníky na financování, legislativu, projektování či projektové řízení, postupně začínáme čím dál více poptávat technické pozice, kterých v následujících letech budou potřeba stovky. Mám radost, že se k nám hlásí mladí lidé, loni tvořili pětinu všech nově příchozích,“ uvedl generální ředitel Elektrárna Dukovany II Petr Závodský.
Z loni přijatých zaměstnanců tvořili přes 90 % vysokoškoláci. O práci v EDU II mají zájem i ženy: z nově příchozích to byla celá jedna třetina. Aktuálně zaměstnává EDU II téměř 260 lidí.
V návaznosti na závěry a doporučení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky založila společnost ČEZ, a. s., v roce 2015 dceřinou společnost Elektrárna Dukovany II, a. s., která je investorem projektu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Od května 2025 vlastní ve společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., 80 % akcií Ministerstvo financí ČR a zbylých 20 % společnost ČEZ, a. s.
