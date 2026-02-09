„Zachování psychického zdraví.“ Macinka drsně vyškrtl Nerudovou

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN), která je Evropským parlamentem pověřena coby hlavní zpravodajka vedením vyjednávání o cenovém omezení emisních povolenek ETS2 dnes dopoledne na tiskové konferenci představila návrhy úprav systému emisních povolenek pro budovy a dopravu.
Navrhuje zejména vyjmout domácnosti z přímých dopadů systému, zavést cenový strop emisních povolenek a vytvořit mechanismus „záchranné brzdy“ pro případ prudkého růstu cen například během energetické krize. Součástí jejích návrhů je také plná kompenzace zvýšených nákladů pro sociálně slabší domácnosti a rychlejší uvolňování povolenek na trh s cílem zmírnit cenový tlak.
Slíbila jsem, že se v Evropě postarám o české zájmy. ???????? A tento slib plním. Dojednávám v Evropském parlamentu konkrétní změny, které povedou k tomu, že emisní povolenky nesmí dopadnout na české občany a zároveň nebude ohrožena ochrana přírody. Já jsem si totiž v Evropě vybrala… pic.twitter.com/XF8GAg3uXD— Danuše Nerudová (@danusenerudova) February 9, 2026
Místopředsedkyně vlády Alena Schillerová (ANO) ovšem na tiskové konferenci po jednání vlády uvedla, že na tiskovou konferenci se ještě nestihla podívat z důvodu koaličního jednání vlády. „Nevím, co tam paní Nerudová a spol. navrhují,“ uvedla Schillerová.
Ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě) rovněž přiznal, že tiskovou konferenci europoslankyně Nerudové ještě „bohužel“ neviděl.
„Opravdu mě to hluboce mrzí. Asi si to budu muset pustit, protože bych se bez toho asi neobešel,“ řekl Macinka ironicky, ale dodal, že povolenky ETS2 zůstávají prioritou celé vládní koalice.
Jednání mezi Nerudovou a Turkem
„Jednání se určitě povedou na různých úrovních, nejen na úrovni premiéra, ale také na úrovni vládního zmocněnce pro klimatickou politiku, protože to je přímo v jeho gesci,“ řekl Macinka. Zmocněncem pro klimatickou politiku je od ledna 2026 poslanec Filip Turek (Motoristé sobě).
Turek s Nerudovou ovšem jednat nebude. Dle Macinky jde především o „psychické zdraví“ při jednání s europoslankyní Nerudovou.
„Teď si akorát radši nepředstavuji situaci, v níž jedná paní Nerudová s panem vládním zmocněncem. Tam raději možná v rámci zachování psychického zdraví budou jednání vedena na jiné úrovni,“ prohlásil Macinka. Ačkoliv uvedl, že význam Evropského parlamentu v této věci nepodceňuje, za zásadnější považuje postoj rady a vytváření tlaku na Evropskou komisi.
Poté si znovu vzala slovo místopředsedkyně vlády Schillerová a pokusila se situaci uklidnit. „Paní Nerudová se bezesporu stala hlavní zpravodajkou na půdě Evropského parlamentu, takže naši kolegové určitě budou komunikovat tak, jak se běžně komunikuje v rámci Evropského parlamentu,“ uvedla Schillerová.
