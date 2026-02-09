Konzervativní strana: Omezení humanitární pomoci Ukrajině je hanbou ČR

Konzervativní strana si je vědoma toho, že nejprospěšnější pomocí Ukrajině, která se již 4 roky brání kremelské agresi, jsou dodávky zbraní a munice - čím účinnější, tím lépe. Přesto do jisté míry rozumíme těm, kteří Kyjevu nechtějí pomáhat právě takto, nechtějí „posílat zbraně", nechtějí na zbraně vydávat peníze.
Současná vláda je representantkou právě takového vidění - vidění, které volebně uspělo. Nicméně smiřujeme se (byť neradi) s tímto přístupem i proto, že „money is fungible" - to znamená, že prostředky vynaložené ČR na humanitární pomoc nemusí vynakládat někdo jiný, kdo je třeba ochoten je vložit do té nejprospěšnější pomoci, tedy právě do zbraní a munice.
Ovšem omezení i zmíněné humanitární pomoci (v aktuálním návrhu rozpočtu na polovinu dříve uvažované částky) je ostudou i chybou. Ostudou proto, že prakticky žádný nedostatek, který může v naší zemi panovat, není ani vzdáleně srovnatelný s nouzí, kterou trpí ukrajinská společnost.
Dodejme, že mluvíme o nouzi způsobené nikoli vlastní leností či neschopností, ale útočnou válkou ze strany souseda. Chybou je pak toto omezení proto, že důvěra mezi partnery se buduje dlouho, zatímco její rozvrat může být dílem okamžiku - a jakkoli se to nezdá, i Ukrajina může ČR mnohé nabídnout, např. neocenitelné zkušenosti s vedením vojenských operací při (oboustranném) nasazení bezpilotních prostředků.
Věříme, že je v rámci dalšího projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2026 prostor tuto chybu napravit, této ostudě zamezit. Apelujeme tímto na poslance, aby se o to zasadili.
Za Konzervativní stranu
Jan Kubalčík
předseda
