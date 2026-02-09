Konzervativní strana: Omezení humanitární pomoci Ukrajině je hanbou ČR

09.02.2026 21:03 | Monitoring
autor: PV

Apelujeme na poslance, aby v rámci projednávání rozpočtu na rok 2026 navýšili humanitární pomoc Ukrajině.

Konzervativní strana: Omezení humanitární pomoci Ukrajině je hanbou ČR
Foto: Redakce
Popisek: Logo Konzervativní strany

Konzervativní strana si je vědoma toho, že nejprospěšnější pomocí Ukrajině, která se již 4 roky brání kremelské agresi, jsou dodávky zbraní a munice - čím účinnější, tím lépe. Přesto do jisté míry rozumíme těm, kteří Kyjevu nechtějí pomáhat právě takto, nechtějí „posílat zbraně", nechtějí na zbraně vydávat peníze.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 33777 lidí

Současná vláda je representantkou právě takového vidění - vidění, které volebně uspělo. Nicméně smiřujeme se (byť neradi) s tímto přístupem i proto, že „money is fungible" - to znamená, že prostředky vynaložené ČR na humanitární pomoc nemusí vynakládat někdo jiný, kdo je třeba ochoten je vložit do té nejprospěšnější pomoci, tedy právě do zbraní a munice.

Ovšem omezení i zmíněné humanitární pomoci (v aktuálním návrhu rozpočtu na polovinu dříve uvažované částky) je ostudou i chybou. Ostudou proto, že prakticky žádný nedostatek, který může v naší zemi panovat, není ani vzdáleně srovnatelný s nouzí, kterou trpí ukrajinská společnost.

Dodejme, že mluvíme o nouzi způsobené nikoli vlastní leností či neschopností, ale útočnou válkou ze strany souseda. Chybou je pak toto omezení proto, že důvěra mezi partnery se buduje dlouho, zatímco její rozvrat může být dílem okamžiku - a jakkoli se to nezdá, i Ukrajina může ČR mnohé nabídnout, např. neocenitelné zkušenosti s vedením vojenských operací při (oboustranném) nasazení bezpilotních prostředků.

Věříme, že je v rámci dalšího projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2026 prostor tuto chybu napravit, této ostudě zamezit. Apelujeme tímto na poslance, aby se o to zasadili.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík
předseda

Konzervativní strana

  • KONS
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Konzervativní strana: Íránský režim barbarsky tyranizuje obyvatelstvo
Kubalčík (KONS): Podmínkou jmenování ministrem má být bezpečnostní prověrka
Kubalčík (KONS): Rukojmí jsou doma, výsledky mluví za vše
Konzervativní strana podporuje ve volbách Korunu Českou

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KONS , Ukrajina

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je omezení humanitární pomoci Ukrajině hanbou ČR?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Zákon o podpoře bydlení

Jak byste problém s nedostupným bydlením řešila vy? Nebylo by lepší, kdyby všichni politici, nejen vy, co něco třeba i právem kritizují, také navrhovali řešení?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potravinový záškodník bránící hubnutí tuku na břišePotravinový záškodník bránící hubnutí tuku na břiše Zdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střevZdánlivě neškodné návyky zadělávající na rakovinu střev

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Realita armády - chybí tisíce vojáků a stovky miliard na obranu

9:15 Vích (SPD): Realita armády - chybí tisíce vojáků a stovky miliard na obranu

Debata o tom, zda by Česká republika měla vydávat na obranu 3,5 procenta, nebo dokonce 5 procent HDP…