Šílený profesor z Brna, jazyk páchnoucí lágrem. Holec má pro něj radu zdarma

Bývalý premiér Petr Fiala v nedávném rozhovoru znovu označil Andreje Babiše za „základní zlo“ a „hlavní problém“ české politiky. Podle Petra Holce tento „šílený profesor z Brna“ dál mluví, jako by s Babišem neutrpěl tvrdý debakl. Celé čtyři roky vlády Fiala systematicky lhal národu a překrucoval realitu a v tomto stylu pokračuje i v opozici.
Svými výroky o „zlu“ Petr Fiala ve skutečnosti neurazil jen Andreje Babiše, ale v podstatě dva miliony Čechů, kteří ve volbách hlasovali pro hnutí ANO, podotýká Holec a připomíná, že právě tento způsob uvažování ukazuje hluboký problém současné ODS, kdy i případ Petra Fialy potvrzuje, že uzdravení strany už není možné.
Holec v komentáři na svém webu připomíná i výroky bývalé ministryně spravedlnosti ODS Evy Decroix, která se během nedávné pražské demonstrace Milionu chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla ptala: „Jak jsme mohli ‚pustit ke kormidlu tuhle svoloč?‘ Holec v tom vidí „gottwaldovský jazyk páchnoucí lágrem“.
Když Decroix později v rozhovoru pro Echo uvedla, že vláda je prý namířená proti elitám, Holec ironicky poznamenává, že tím zjevně myslela sama sebe, i když je spíš trochu „špína“, co opovrhuje většinou voličů, kteří volili současnou vládu.
Podle Holce se nabízí jednoduchá odpověď na otázku, proč volby Petr Fiala prohrál: třeba proto, že za největší „zlo“ považovala většina voličů právě jeho.
