Šílený profesor z Brna, jazyk páchnoucí lágrem. Holec má pro něj radu zdarma

09.02.2026 19:10 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Komentátor Petr Holec kritizuje výroky premiéra Petra Fialy, který označením Andreje Babiše za „zlo“ podle něj ve skutečnosti urazil i zhruba dva miliony voličů hnutí ANO. Právě tento způsob uvažování má podle něj vysvětlovat, proč Petr Fiala ve volbách neuspěl.

Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Bývalý premiér Petr Fiala v nedávném rozhovoru znovu označil Andreje Babiše za „základní zlo“ a „hlavní problém“ české politiky. Podle Petra Holce tento „šílený profesor z Brna“ dál mluví, jako by s Babišem neutrpěl tvrdý debakl. Celé čtyři roky vlády Fiala systematicky lhal národu a překrucoval realitu a v tomto stylu pokračuje i v opozici.

Svými výroky o „zlu“ Petr Fiala ve skutečnosti neurazil jen Andreje Babiše, ale v podstatě dva miliony Čechů, kteří ve volbách hlasovali pro hnutí ANO, podotýká Holec a připomíná, že právě tento způsob uvažování ukazuje hluboký problém současné ODS, kdy i případ Petra Fialy potvrzuje, že uzdravení strany už není možné.

Holec v komentáři na svém webu připomíná i výroky bývalé ministryně spravedlnosti ODS Evy Decroix, která se během nedávné pražské demonstrace Milionu chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla ptala: „Jak jsme mohli ‚pustit ke kormidlu tuhle svoloč?‘ Holec v tom vidí „gottwaldovský jazyk páchnoucí lágrem“.

Když Decroix později v rozhovoru pro Echo uvedla, že vláda je prý namířená proti elitám, Holec ironicky poznamenává, že tím zjevně myslela sama sebe, i když je spíš trochu „špína“, co opovrhuje většinou voličů, kteří volili současnou vládu.

Podle Holce se nabízí jednoduchá odpověď na otázku, proč volby Petr Fiala prohrál: třeba proto, že za největší „zlo“ považovala většina voličů právě jeho.

.

 

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/fiala-vypustil-zlo

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Petr-Fiala-Bojujme-Demonstrace-jsou-uzasnym-nastrojem-vyjadreni-obcanu-786767

