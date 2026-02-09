Osobní názory viceprezidenta Dvořáka nelze považovat za oficiální názor Hospodářské komory ČR

09.02.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Oficiální stanoviska Hospodářské komory jsou projednávána a prezentována po projednáních v příslušných orgánech komory a není možné je dovozovat z individuálních názorů jednotlivých členů nebo členů vedení.

Osobní názory viceprezidenta Dvořáka nelze považovat za oficiální názor Hospodářské komory ČR
Foto: HK ČR
Popisek: Hospodářská komora České republiky

V této souvislosti proto osobní názory jejího viceprezidenta Filipa Dvořáka, které jsou v posledních dnech v médiích mylně připisovány HK ČR, nelze považovat za oficiální názor HK ČR jako takové. Komora chce otázku ekonomických a cenových dopadů energetických rozhodnutí příslušných orgánů státu nebo státem zřízených organizací řešit věcně a profesionálně společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Energetickým regulačním úřadem a s nově vzniklým Svazem energetiky ČR s cílem připravit společné odborné stanovisko založené na relevantních datech a ve všech souvisejících aspektech této složité problematiky.

HK ČR se musí v reakci na mediální výstupy z posledních dnů distancovat od vyznění některých tvrzení a názorů prezentovaných jejím viceprezidentem Filipem Dvořákem v souvislosti s energetikou, které jsou v některých mediálních článcích a dopisech mylně nebo nepřesně připisovány HK ČR jako instituci, což může být způsobeno i tím, že autoři těchto článků nejsou přesně obeznámeni se způsobem tvorby stanovisek komory.

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 32029 lidí

HK ČR zdůrazňuje, že její svodná stanoviska vznikají standardním interním procesem po projednání v příslušných odborných orgánech a po dosažení konsenzu napříč členskou základnou. Proto individuální komunikace jednotlivých představitelů HK ČR nemůže být bez tohoto mandátu vykládána jako oficiální postoj HK ČR.

Současně HK ČR potvrzuje, že téma ekonomických a cenových dopadů rozhodnutí v oblasti energetiky považuje za mimořádně důležité pro konkurenceschopnost českých firem i celé ekonomiky. HK ČR má zájem, aby byl problém, na který se poukazuje, řešen věcně, odborně, konstruktivně a také na relevantních datech a ve všech známých objektivních souvislostech.

HK ČR proto iniciovala společný postup a je připravena se účastnit koordinačního jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Energetickým regulačním úřadem, s nově vzniklým Svazem energetiky ČR a případně i dalšími státními institucemi nebo státními společnostmi s cílem vytvořit společné, odborně podložené a srozumitelné stanovisko vycházející z dat, dopadových analýz a reálných scénářů pro průmysl i domácnosti.

HK ČR zároveň uvádí, že její členové, ať už řadoví, anebo vykonávající funkci v některém z jejích orgánů samozřejmě mohou veřejně prezentovat své vlastní názory, nicméně by při tom neměla být vnášena do veřejného prostoru nejasnost ohledně toho, co je osobní názor a co institucionální stanovisko. HK ČR si uvědomuje, že podobným nerozlišováním může být ohrožena expertní reputace HK ČR jako stabilního a věcného partnera pro stát i podnikatelskou sféru, a ubezpečuje veřejnost, že učiní vše pro to, aby nedocházelo k podobným nedorozuměním.

HK ČR bude o dalším postupu a výstupech společných jednání transparentně informovat.

Psali jsme:

Hospodářská komora: Zaměstnanci preferují příspěvek na stravování, penzijní připojištění a dovolenou navíc
Hospodářská komora varuje před možnými dopady návrhu zákona o obalech
Hospodářská komora: Program vlády se v klíčových bodech shoduje s našimi prioritami
Hospodářská komora se s ministryní Mrázovou shodla na principech novely stavebního zákona

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dvořák , média , TZ , Hsporářská komora

Oto​ Klempíř byl položen dotaz

Stýská se vám po komunistech, s kterými jste spolupracoval?

Nebo jak jinak si vysvětlit, že používáte stejné praktiky a zvete si na kobereček umělce za jejich názor? A co se stane, když nepřijdou? Netvrdili jste, jak bude tato vláda bojovat za svobodu slova? Máme se bát?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Osobní názory viceprezidenta Dvořáka nelze považovat za oficiální názor Hospodářské komory ČR

13:21 Osobní názory viceprezidenta Dvořáka nelze považovat za oficiální názor Hospodářské komory ČR

Oficiální stanoviska Hospodářské komory jsou projednávána a prezentována po projednáních v příslušný…