Ferčíková Konečná (Zelení): Podaly jsme ústavní stížnost

Jako řádně zvolené poslankyně jsme členky Výboru pro evropské záležitosti, který má oporu v zákoně. Naší prací je spolupráce na evropských politikách a parlamentní kontrola evropské agendy. Zrušením naší delegace nám bylo zabráněno účastnit se evropského politického rozhodování a plnit roli, kterou nám Ústava výslovně ukládá – tedy propojení vůle občanů ČR s evropskou agendou. Jde o nepřípustný zásah do výkonu poslaneckého mandátu.
Neobstojí ani argument, že jsme si na společné jednání s Evropským parlamentem mohly odcestovat na vlastní náklady. Společně s Adrianou Chochelovou jsme tak skutečně učinily a jednání jsme se zúčastnily. Protože jsme ale neměly status oficiální delegace Poslanecké sněmovny, nemohly jsme se na jednání aktivně podílet a byly jsme přítomny pouze v roli hostek. Ústavní role parlamentu tím splněna nebyla.
Argument, že „se musí šetřit“, navíc neobstojí ani v širším kontextu. O to více, když předseda Sněmovny sám létá na návštěvy Slovenska vládním speciálem. Šetření nemůže být selektivní a účelové. Rozhodnutí má zároveň jasný politický rozměr. Předseda Sněmovny cíleně krátí finance tak, aby byla omezena naše účast na politikách EU a NATO – tedy v oblastech, kde má parlament plnit kontrolní a spolurozhodovací roli vůči vládě.
A konečně. Skutečná rozpočtová odpovědnost neznamená oslabování ústavních institucí a parlamentní kontroly. Znamená transparentní, předvídatelné a rovné nakládání s veřejnými prostředky – ne svévolná rozhodnutí bez pravidel. Tyto praktiky zapadají do širší mozaiky stylu vládnutí této koalice, která systematicky eroduje principy právního státu.
