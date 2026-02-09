Senátor Canov: Gumový, vágní a zneužitelný paragraf

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání Ústavního soudu o paragrafu trestního zákoníku neoprávněná činnost pro cizí moc

Senátor Canov: Gumový, vágní a zneužitelný paragraf
„NEOPRÁVNĚNÁ ČINNOST PRO CIZÍ MOC“. Tento gumový, vágní, zneužitelný a tím velmi nebezpečný paragraf byl včleněn to trestního zákoníku jako §318a coby přílepek do zákona Lex Ukrajina VII 22. ledna 2025.

V Senátu nás bylo 31 PROTI, ale byli jsme přehlasováni. Proto skupina 24 senátorů podala návrh na zrušení tohoto paragrafu na Ústavní soud. Mě skupina pověřila, abych za ni jednal. Ústavní soud v plénu všech 15 ústavních soudců rozhodne ve středu 11. února mezi 9:00 až 9:30.

Budu v Brně u toho osobně, ať již bude výsledek jakýkoli. Bohužel tak poprvé za téměř deset let své činnosti v Senátu budu chybět na plénu, plénum Ústavního soudu však považuji za důležitější. Navíc tam budu zastupovat dalších 23 kolegů.

Držte nám palce. Ale i když to nedopadne, tak mě utěšuje vědomí, že jsme pro zrušení tohoto gumového zákona učinili vše, co bylo v našich silách.

Ing. Michael Canov

  • SLK
  • senátor
