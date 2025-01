Zahradil (ODS): Děláme prostě všechno špatně

Politickou tradicí střední Evropy je appeasement, což nemyslím nijak pejorativně, ale jako dějinný fakt. Maďarsko a Slovensko už v něm aktivně jedou, Rakousko do toho vláčku právě nasedá.

My, morální majáci, jim zatím budeme nadávat do kolaborantů a tvářit se jako hrdinové, v iluzi, že tak odčiníme národní potupu z let 38 a 68. Takže se k tomuto sílícímu trendu přidáme zas až jako poslední (stejně jako v r. 89, kdy nám to samo nakonec spadlo do klína). Mezitím, mávaje Havlem a hodnotami, budeme silácky hlásat “pobaltský narativ” (s nímž nemáme historicky vůbec nic společného), nebo se tvářit, spolu s Polskem, jako příští americký pivot v Evropě (což mohlo mít logiku za Bidena, ale určitě ne za Trumpa). Přičemž nic z toho nikoho nezajímá.

Prostě všechno špatně.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky