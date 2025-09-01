Zahradil: Třetího října to hodím Motoristům

01.09.2025 13:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k důvodu, proč by se měli Motoristé dostat do Poslanecké sněmovny.

Zahradil: Třetího října to hodím Motoristům
Foto: XTV
Popisek: Jan Zahradil v pořadu XTV

Třetího října to hodím Motoristům. Ještě nevím, jestli v Praze, nebo pojedu za Turkem do StČ nebo za Klempířem na Plzeňsko, ale to je jedno.

Především, ten likvidační tlak kolem nich (který se ještě bude stupňovat) mě v tom definitivně utvrzuje.

Současná vládní sestava a její vládní i nevládní propagandisté a lobbyisté už se smířili s tím, že vyhraje ANO, že ve Sněmovně bude SPD a nejspíš i Stačilo. Dokonce jim to vyhovuje. Potřebují Babiše natlačit k “extremistům”, aby proti němu mohli organizovat demonstrace, petice a nátlak zvnějšku. A doufat, že vyhrotí situaci v řádu měsíců natolik, že to nakonec povede ke koalici ANO/ODS (už bez Fialy) nebo ANO/STAN (ještě s Rakušanem), pod heslem záchrany ČR před “proruskými silami”.

Do tohoto scénáře Motoristé nezapadají, dokonce jej mohou, s trochu slušnějším výsledkem, torpédovat. Tudíž je potřeba se jich včas zbavit a právě proto si já myslím, že se tam naopak musí dostat.

Dále: český politický rybník potřebuje trochu čerstvé vody. Ano, politiku mají primárně dělat “profesionálové” a těch, mnohdy velmi letitých, najdeme ve vládě i v opozici až dost. U Motoristů, až na výjimky, jde o sortu lidí, kteří poprvé vystoupili ze své komfortní zóny a vystavují se nepříjemnému a leckdy ničivému pohledu veřejnosti, kanibalským chutím konkurentů a mediální smršti. Politika pro ně není existenční záležitost, ale riskují a jdou s kůží na trh. Nemuseli, ale chtěli, a to se počítá. Takže je mi úplně jedno, co ten či onen kandidát Motoristů plácnul či ještě plácne v nějakém rozhovoru, zda si ho/ji povodil moderátor nebo kolik afér ještě vyplave na Turka. Celkově to tady mohou osvěžit.

A konečně, je tady jistá nostalgie, přiznávám. Z Motoristů či spíše z jejich programu (jistě, programy už se nečtou, ale tenhle si přečtěte) nejvíc cítím závan původní “staré” ODS, která nesla étos politické a ekonomické transformace této země, místo toho beztvarého želé bez chuti a zápachu, v něž se značka ODS v koalici Spolu proměnila.

Od vzniku ODS jsem nikdy do PS nevolil nikoho jiného. Dokonce i v roce 2021 jsem ještě se skřípěním zubů volil Spolu, i když kvůli Pekarové jsem s voličským průkazem utekl z Prahy. Letos poprvé to bude jinak. Užívám si luxus svobodného rozhodnutí, zbaveného všech stranických či osobních loajalit, všech kalkulací na jistotu či na “menší zlo” a s čistou hlavou jsem dospěl k výše popsanému.

Mé důvody v kostce.

Nikomu je nenutím.

Dík za přečtení.

Ing. Jan Zahradil

  • Řekněme NE evropské federaci!
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zahradil: Sledovat hemžení ve vládním táboře teď bude zábavné
Premiér Rakušan. Jak by se předsedovi STAN mohlo vyplnit přání?
Zahradil: Korespondenční volba - zbožné přání
Zahradil: Koalice Spolu šíří atmosféru stihomamu, podezíravosti a nepřátelství

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Zahradil , motoristé , volby 2025

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dostanou se Motoristé do Poslanecké sněmovny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Barbora Urbanová byl položen dotaz

Vystoupení z NATO

Podle mě jediný, kdo chce z NATO fakt vystoupit jsou komunisté, takže podle mě to fakt nehrozí. Ale zajímá mě, proč se tak bojíte referenda o vystoupení z EU?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Protizánětlivého keříku ostružiníku se bojí i křečové žílyProtizánětlivého keříku ostružiníku se bojí i křečové žíly Horoskop na září 2025Horoskop na září 2025

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Volby můžou něco změnit, toho se SPOLU a STAN bojí

12:04 Vích (SPD): Volby můžou něco změnit, toho se SPOLU a STAN bojí

Pořád nevyhrávají volby ti správní? Tak padají žaloby, aby je nešlo volit.