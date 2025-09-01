Zahradil: Třetího října to hodím Motoristům

Třetího října to hodím Motoristům. Ještě nevím, jestli v Praze, nebo pojedu za Turkem do StČ nebo za Klempířem na Plzeňsko, ale to je jedno.
Především, ten likvidační tlak kolem nich (který se ještě bude stupňovat) mě v tom definitivně utvrzuje.
Současná vládní sestava a její vládní i nevládní propagandisté a lobbyisté už se smířili s tím, že vyhraje ANO, že ve Sněmovně bude SPD a nejspíš i Stačilo. Dokonce jim to vyhovuje. Potřebují Babiše natlačit k “extremistům”, aby proti němu mohli organizovat demonstrace, petice a nátlak zvnějšku. A doufat, že vyhrotí situaci v řádu měsíců natolik, že to nakonec povede ke koalici ANO/ODS (už bez Fialy) nebo ANO/STAN (ještě s Rakušanem), pod heslem záchrany ČR před “proruskými silami”.
Do tohoto scénáře Motoristé nezapadají, dokonce jej mohou, s trochu slušnějším výsledkem, torpédovat. Tudíž je potřeba se jich včas zbavit a právě proto si já myslím, že se tam naopak musí dostat.
Dále: český politický rybník potřebuje trochu čerstvé vody. Ano, politiku mají primárně dělat “profesionálové” a těch, mnohdy velmi letitých, najdeme ve vládě i v opozici až dost. U Motoristů, až na výjimky, jde o sortu lidí, kteří poprvé vystoupili ze své komfortní zóny a vystavují se nepříjemnému a leckdy ničivému pohledu veřejnosti, kanibalským chutím konkurentů a mediální smršti. Politika pro ně není existenční záležitost, ale riskují a jdou s kůží na trh. Nemuseli, ale chtěli, a to se počítá. Takže je mi úplně jedno, co ten či onen kandidát Motoristů plácnul či ještě plácne v nějakém rozhovoru, zda si ho/ji povodil moderátor nebo kolik afér ještě vyplave na Turka. Celkově to tady mohou osvěžit.
A konečně, je tady jistá nostalgie, přiznávám. Z Motoristů či spíše z jejich programu (jistě, programy už se nečtou, ale tenhle si přečtěte) nejvíc cítím závan původní “staré” ODS, která nesla étos politické a ekonomické transformace této země, místo toho beztvarého želé bez chuti a zápachu, v něž se značka ODS v koalici Spolu proměnila.
Od vzniku ODS jsem nikdy do PS nevolil nikoho jiného. Dokonce i v roce 2021 jsem ještě se skřípěním zubů volil Spolu, i když kvůli Pekarové jsem s voličským průkazem utekl z Prahy. Letos poprvé to bude jinak. Užívám si luxus svobodného rozhodnutí, zbaveného všech stranických či osobních loajalit, všech kalkulací na jistotu či na “menší zlo” a s čistou hlavou jsem dospěl k výše popsanému.
Mé důvody v kostce.
Nikomu je nenutím.
Dík za přečtení.
Ing. Jan Zahradil
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV