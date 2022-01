Zlínský (SPD): Oceány se začínají nebezpečně plnit odpadky

reklama

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, já se přiznám, že zastupuji paní poslankyni Karlu Maříkovou, která je nemocná a nemohla se dostavit na toto jednání. Je pravda ta, že jsem si tam doplnil některé věci k tomu svému vystoupení a velká část toho vystoupení jsou její myšlenky, takže já je tady budu prezentovat.

Návrh směrnice předložila Evropská komise již v květnu 2018 za účelem omezení plastového odpadu v mořích a oceánech, který ohrožuje ekosystémy, biodiverzitu a lidské zdraví. Ten se v mořích a oceánech hromadí a plastová rezidua byla nalezena v mnoha druzích mořských živočichů. Návrhem zákona předně dochází k zákazu uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu. Oceány se začínají nebezpečně plnit odpadky, které ubližují všem jejich obyvatelům i nám lidem. Situace začíná být vážná. Kolik je přesně ve světových oceánech plastů, nevíme. Odborníci ale odhadují, že jde o stovky milionů tun. Navíc sem neustále proudí další a další odpadky. Už dnes přitom platí za lidský nepořádek životem více než milion ptáků a stovky tisíc savců, jako jsou nám blízcí delfíni, velryby či tuleni, a to každý rok. V severní části Tichého oceánu najdeme plovoucí skládky. O znepokojivé prognóze hovoří tisková zpráva, která vyšla u příležitosti zasedání environmentálního shromáždění OSN. Každý rok se na světě vyrobí asi 367 milionů tun plastového odpadu, v oceánech končí mnoho plastů, tašky, pytlíky, plastové nápojové obaly, příbory, tácky, nafukovací balonky a jiné.

Existují cesty, jak pronikání plastů do oceánů a moří zabránit. Jednou z nich je snížit jejich výrobu a spotřebu, což je cílem této novely. Jakmile se totiž plasty dostanou do oceánů, neexistuje žádný snadný způsob, jak je odstranit. Plasty se zde nerozloží a dostanou se do potravinového řetězce mořských živočichů - mluvil tady o tom pan kolega Kobza - a nakonec i do našich těl prostřednictvím mikroplastů. Vliv těchto mikroplastů na zdraví člověka se v současné době zjišťuje. Probíhá mnoho studií, které to studují, a bohužel se dochází k závěru, že velice nepříznivým způsobem ovlivňují naše zdraví. Pravděpodobně je to prostřednictvím snižování funkce imunitního systému. Samozřejmě logické je, že se ty mikroplasty, což jsou vlastně malé úštěpky původních plastů, dostávají nebo se vstřebávají přes sliznici tenkého střeva do krve, dostávají se do jater a případně do dalších orgánů. Pokud budete pít čaj, tak se zaměřte na to, z čeho ten pytlík je vyroben, protože zrovna z těchto plastových pytlíků zjistili, že se uvolňuje velké množství těchto mikroplastů a mohou velmi nepříznivě ovlivnit vaše zdraví. Samozřejmě nechci vás strašit, ale přece jenom opatrnosti nikdy není na škodu.

Naše západní civilizace by měla směřovat svou pozornost k vývoji plastických hmot, které budou schopny samovolné neškodné degradace v přírodním prostředí. Bez toho bude i nadále pokračovat nepříznivá současná situace, i když možná pomaleji. I přesto SPD, náš klub podpoří oba sněmovní tisky 55 i 56, které spolu souvisejí. Děkuji vám za pozornost.

MUDr. Vladimír Zlínský SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Farský přijede vyškolen. Mají s nim plány. Doktor Zlínský a covid: Než Fialova vláda zrušila povinné očkování... Zlínský (SPD): Co jsem se dočetl a nedočetl v programovém prohlášení vlády Zlínský (SPD): Vládo, překročíte Rubikon? Máte orgasmus? Malé pindíky ze čtvrté cenové. Vandalismus na plakátech SPD má pokračování

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama