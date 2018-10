Změna pro Liberec: Úředník Superman bere 140 tisíc měsíčně. I díky náměstku Langrovi

Jedná se o vedoucího odboru informatiky, Zbyňka Vavřinu, který díky náměstku Langrovi získal zajímavý vedlejší příjem – zajišťuje pro školy a školky, které spadají právě pod Langra, funkci tzv. pověřence GDPR (GDPR - anglicky General Data Protection Regulation, nařízení o ochraně osobních údajů). Byl to právě Langr, který přišel s návrhem rozpočtového opatření, že tuto službu nebude zajišťovat městská společnost LIS, ale že peníze dostanou přímo příspěvkové organizace, které si měly někoho sami vybrat.

Na celou záležitost by přitom nikdo nepřišel, nebýt informací od dvou ředitelek/ředitelů MŠ/ZŠ, kteří sdělili, že jim bylo celkem jednoznačně doporučeno, koho si mají vybrat právě jako pověřence GDPR. Dotazem na několik škol a školek v Liberec i Jablonci jsme zjistili, že všude jde o jeden typ smlouvy – dohodu o provedení práce na 10 hodin měsíčně za 230 Kč. Tedy nic nápadného. Nikdo si neměl ničeho všimnout…

Jenže. Pověřence musí každá organizace uvést na svých webových stránkách. Takže jsme se podívali a výsledek nás překvapil. Vavřina, který je na magistrátu ještě od dob ODS, má takovýchto dohod v Liberci 15 a v sousedním Jablonci nad Nisou dokonce 21.

Podle jednoduché matematiky se musí jednat o pracovního superhrdinu. Vedle standardních 168 pracovních hodin měsíčně, které vykonává v rámci své úřednické práce na liberecké radnici, tak zvládá dalších 150 hodin měsíčně pro liberecké příspěvkové organizace a dokonce 210 hodin pro organizace v Jablonci nad Nisou.

To tedy dohromady dělá neuvěřitelných 528 hodin za jeden pracovní měsíc, což je trojnásobek obyčejné pracovní doby, 17 hodin denně bez přestávky, a to včetně sobot a nedělí i svátků. V reálu to znamená, že liberecký super úředník Vavřina už několik měsíců jen spí a pracuje.

Je za to také náležitě odměněn. U 15-ti příspěvkových organizací v Liberci činí jeho odměna měsíčně dalších 34.500 Kč k platu, v Jablonci si u místních 21-ti organizací přijde na dalších 48.300 Kč. To je dohromady 82.800, které je potřeba připočíst ještě k oficiálnímu platu, který je dle informací magistrátu zhruba 60 000 Kč měsíčně. Celkem měsíčně tedy cca 140.000 Kč.

Zkrátka nepřišel ale ani bývalý tajemník Fadrhonc

Dalším z kontroverzně vyplácených úředníků je bývalý tajemník magistrátu Jindřich Fadrhonc, který svou funkci musel opustit poté, co byl pravomocně odsouzen podmíněným trestem na 21 měsíců za trestné činy zneužití pravomoci veřejného činitele a porušování pravidel hospodářského styku. Těchto činů se Fadrhonc dopustil, když byl tajemníkem v Českém Krumlově a spolu s ním byla odsouzena i skupina podnikatelů. Společně se dopouštěli trestné činnosti ohledně veřejných zakázek v IT.

Jenomže primátor Tibor Batthyány si svého spojence proti Změně na libereckém magistrátu podržel, protože by bez něj těžko svou funkci zvládal. A ačkoliv Fadrhonc ze zákona nesmí pro svou kriminální činnost vykonávat úřednickou funkci a je v podmínce, je na liberecké radnici zaměstnán dál jako „manažer kvality“, což je neúřednická pozice.

Fadrhonc si ale se souhlasem primátora Tibora Batthyányho, který má gesci IT pod sebou, brzo našel další vedlejší zdroj příjmů také. I Fadrhonc pracuje jako pověřenec GDPR, a to pro něj představuje zajímavý vedlejší zdroj příjmů, který je realizován také skrze dohody o provedení práce.

Ty má uzavřené pro 14 městských příspěvkových organizací. To činí v součtu dalších 32.200 Kč k platu neúředníka a manažera kvality Jindřicha Fadrhonce. V součtu si tak Jindřich Fadrhonc opět přijde na svůj někdejší plat tajemníka, zhruba ve výši 65 - 70 tisíc Kč, takže je na tom podobně jako před odsouzením.

Na své si přišel i Jaroslav Sopoušek, další liberecký magistrátní úředník, který byl za primátorky Martiny Rosenbergové přijat jako „protikorupční specialista“. Jeho práce na protikorupčním poli je dodnes záhadou, výsledky se žádné nedostavily, ale později se v mezičase, kdy musel odstoupit z tajemnické funkce Jindřich Fadrhonc a ještě než byl zvolen nový tajemník Martin Čech, stal pověřeným úředníkem právě pro tajemnickou funkci.

Pravděpodobně tato loajální služba i jemu vynesla 8 městských organizací, pro které pracuje také jako pověřenec v rámci GDPR a měsíčně si ke svému platu tedy polepší „jen“ o 18.400 Kč.

Přehled, kde kdo dělá pověřence GDPR, najdete v přiložené tabulce.

Takže na jedné straně jsou nehorázně přeplacení vybraní úředníci, pro které jsou uměle vytvořené pozice, a kteří se navzájem kryjí a pomáhají si, a na druhé straně špatně nebo jen průměrně placení řadoví zaměstnanci, kteří nejspíš vůbec netuší, jak to na magistrátu chodí.

V novém světle se tak ukazují všechny naschvály a překážky, které vytvářel předchozí i současný tajemník Změně pro Liberec v personální oblasti, zejména na odboru strategického rozvoje, když blokovali vybraným zaměstnancům navýšení osobního ohodnocení, kryli bossing, prémie přerozdělovali oproti návrhům vedoucího odboru i gesčního náměstka ve prospěch svých oblíbenců, zamítali navýšení platů alespoň na průměrnou úroveň, i když bylo navýšení kryté ze získaných dotací a město by nic nestálo.

Jan Korytář, kandidát Změny na primátora, uzavírá: „Chceme férové pracovní a platové podmínky pro všechny zaměstnance. Personální změny na radnici budou proto jednou z klíčových věcí, které bude Změna pro Liberec již bez odkladu prosazovat po volbách, pokud získáme opět podporu voličů. Časy, kdy si radnici do značné míry zprivatizovala kasta několika málo úředníků, kteří si dělají, co chtějí, a které za protislužby kryjí někteří politici, musí skončit.“

