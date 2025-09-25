Zuna (TOP 09): Jsem hrdý na naši vládu

Skoro jako bychom se báli naše ministry za něco pochválit. Jasně, ne všechno se povedlo. Za čtyři roky jsme čelili mnohému. Covid teprve dozníval, Rusko rozpoutalo válku a do toho balancování názorových proudů koalice. Mnohé voliče ty levopravicové kompromisy zklamaly a já to chápu. Nenechme si ale vnutit představu spálené země, protože hodně věcí se fakt povedlo.
A na tyhle jsem obzvlášť hrdý:
- Ekonomicky jsme postavili Česko na nohy. A jsme na tom aktuálně lépe než třeba Francie. V EU máme nejnižší nezaměstnanost i nejnižší ohrožení chudobou. HDP roste rychleji než v Německu. Reálná mzda roste o 8 %. Snížili jsme deficit veřejných financí z 5 % na 1,9 % HDP. Máme nejnižší inflaci za posledních 7 let.
- Nepodlehli jsme populistickému pokušení zastropovat ceny pohonných hmot, které by jen krátkodobě vypadalo jako úleva, ale dlouhodobě vedlo k výpadkům dodávek a dražšímu dovozu. Díky tomu dnes máme stabilnější a výhodnější ceny paliv než Maďarsko, kde umělé zásahy do trhu přinesly chaos, prázdné čerpací stanice a nakonec ještě vyšší náklady pro občany.
- Okamžitě jsem pomohli napadené Ukrajině a před tlakem ruské propagandy jsme neuhnuli ani o píď. Zvládli jsme příchod civilistů prchajících před válkou. Zvládli jsme je integrovat i adaptovat. Uvést je na pracovní trh a dnes jsou přínosem do státního rozpočtu. Vedeme zásadní muniční iniciativu, za kterou nás oceňuje celý svět a drží Rusko tam, kam patří - daleko od našich hranic.
- Zbavili jsme se závislosti na ruském plynu a ropě. Říkali nám, že zmrzneme a že se domácnosti nedoplatí. No. Podívejme se na Slovensko a Maďarsko, zatímco my jsme zajištěni.
- Historicky poprvé plníme závazek vůči NATO - 2 % HDP na obranu. Probíhá největší modernizace armády i růst odměn pro vojáky.
- Prosadili jsme korespondenční volbu a krajané v zahraničí tak konečně mohou svobodně a bez zbytečných nákladů využít své volební právo.
Je toho ještě celá řada, ale už jsem dlouhý. Jestli jste dočetli až sem, napište taky do komentářů třeba „Jsem hrdý“. V tomhle světě plném negativních zpráv je důležité si občas taky připomenout, co se povedlo. A že je radost tady žít!
