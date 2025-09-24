Zwyrtek Hamplová: Ale prý jsme na tom skvěle

S tím rekordním růstem státního dluhu se nám to osvěžení počtu nul může hodit. Sama jsem s tím bilionem totiž vždy zaváhala. Tedy… Ke konci července 2025 dosáhl státní dluh rekordních 3 504 000 000 Kč, (3,504 bilionu korun českých), což pro každého občana představuje dluh přes 322 000 korun. V posledních letech totiž státní dluh neustále roste…
A dál tedy bude jaká meta? Ale prý jsme na tom skvěle… Že by se tedy oni neuměli těch nul dopočítat? Mně se tedy na můj vkus těch nul zdá docela dost. Jak vám?
autor: PV