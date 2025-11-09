Vláda populistů, extremistů a šejdířů. Richterová sjela Babiše dřív, než začal

09.11.2025 15:45 | Monitoring

Vláda populistů, extremistů a šejdířů. Takto označila koalici Andreje Babiše (ANO), SPD a Motoristů pirátka Olga Richterová před kamerami CNN Prima News. Ve studiu houstla atmosféra. „To je důvod, proč vy jste dostala jen 21 hlasů, protože nikdo nechce poslouchat, že je nacista, extremista, šejdíř,“ vmetl Richterové poslanec Matěj Gregor (Motoristé). Ve studiu toho zaznělo ještě mnohem víc. Např. o Filipu Turkovi.

Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: V nedělní Partii se sešli Richterová, Gregor, Jakob a Schwarz Bařtipánová,

Hosty druhé hodiny nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli poslanci Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO), Olga Richterová (Piráti), Matěj Gregor (Motoristé) a Jan Jakob (TOP 09).

Moderátorka Tománková otevřela debatu tématem obsazováním funkcí v Poslanecké sněmovně. Schwarz Bařtipánová a Gregor se shodli, že politici končící vlády se k nastupující vládě mohli chovat lépe a mohli poslat návrh státního rozpočtu na rok 2026 do Poslanecké sněmovny. Stejně tak se mohli přijít představit na jednání nových vládních poslaneckých klubů.

„Nebyla dohoda. Je diktát hnutí ANO. Diktát, který porušuje zavedené zvyklosti ve Sněmovně,“ prohlásila pirátka Richterová.

„Za rozpočet, že vy nám zvolíte Jana Skopečka? To bychom si mohli odpustit. To nesvědčí o dobré politické kultuře,“ řekl Jakob. „A když jsme u té politické kultury, koalice se rozhodla zvolit do čela Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru. To bylo rozhodnutí Andreje Babiše a je to ostuda,“ vyjádřil svůj názor Jakob.

Schwarz Bařtipánová připomněla, že v minulém volebním období byla opoziční stranou i SPD, ale neměla žádného místopředsedu Sněmovny. „Vy máte nulovou úctu ke každému, máte nulový respekt,“ vmetla Schwarz Bařtipánová Richterové.

Richterová namítla, že SPD měla předsedu sněmovního výboru i místopředsedy výborů. „Ale vy jste se rozhodli, že piráti jsou nepřítel číslo 1, protože dobře víte, že nikdo nešel po střetu zájmů u Andreje Babiše tak jako piráti. Takhle jednoduché to je,“ řekla Richterová.

Gregor kontroval, že kdyby odcházející vláda poslala chystané nové vládě návrh státního rozpočtu na rok 2025, tak pravděpodobně by bylo proporcionálně zvoleno celé vedení Poslanecké sněmovny. „Když nám končící vláda neposlala rozpočet, tak nemůže očekávat, že jim zvolíme místopředsedy sněmovny s autem a s řidičem,“ podotkl Gregor.  

Jakob na to konto poznamenal, že v minulosti existovala „celospolečenská shoda“, alespoň v 90. letech minulého století, že do vedení Sněmovny a výborů „nepatří komunisté“. „Vy tady teď nastolujete kulturu novou. Nevím, jestli stavíte piráty na roveň komunistů,“ kroutil hlavou Jakob. A dodal, že odcházející vláda nemohla té nové vládě poslat návrh státního rozpočtu, protože nebyla ustavena nová Poslanecká sněmovna, že to lze až teď. Pravil Jakob.

Richterová si ještě přisadila, když novo vládu ANO, SPD a Motoristů označila za „vládu populistů, extremistů a šejdířů“.

Což Gregora rozzlobilo: „To je důvod, proč (při volbě místopředsedů Sněmovny) vy jste dostala jen 21 hlasů, protože nikdo nechce poslouchat, že je nacista, extremista, šejdíř,“ vmetl Richterové poslanec Motoristů Matěj Gregor.

Poté Gregor vysvětloval, co pro každého politika představuje z hlediska zákona střet zájmů – a že Filip Turek jako kandidát na post ministra zahraničních věcí „střet zájmů nemá“. Gregor zdůraznil, že za Filipa Turka by dal ruku do ohně, protože ho zná, a že není moc lidí, za které by ruku do ohně dával, a že za Filipa Turka by to klidně udělal.  

Richterová přispěchala s připomenutím, že ještě před asi tak třeni lety Turek naznačoval, že by piráty bylo možné věšet na lampy. Byla u toho fotka Ivana Bartoše. „To za mě splňuje znaky extremismu,“ sdělila Richterová. Gregorovi vyčetla, že se snaží od „kauz Filipa Turka“ odvádět pozornost. „To, že o nás psal ty strašné věci, věšení pirátů na lampy, to víme sami,“ pravila Richterová.

Gregor upozornil, že dnes není obtížné falšovat digitální obsah, a pokud ho na sebe budou politici vytahovat, bude se jim to jednoho dne vracet jako bumerang. „Chceme tady na sebe tahat kauzy, nebo chceme pracovat ve prospěch občanů?“ nakladl řečnický otazník Gregor.

Pár slov věnoval i na téma vlajky Ukrajiny na budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Podle Gregora by měla na té budově viset jen vlajka národního parlamentu, „případně vlajka Moravy a Slezska, protože Morava je starší než Čechy“, zmínil Gregor. „Ta vlajka Ukrajiny, to je teatrální politické gesto, které do dospělé politiky, myslím si, nepatří,“ poznamenal poslanec Motoristů sobě.

Gregor zmínil, že koaliční poslankyně Zuzana Majerová, zvolená na kandidátní listině SPD, sdílela video vytvořené umělou inteligencí, na kterém docházelo k defenestraci poslanců TOP 09 z oken. „To je nepřijatelné!“ zvýšil hlas Jakob.

Moderátorka Terezie Tománková zdůraznila, že jde o video vytvořené umělou inteligencí a že „reálně se nikomu nic nestalo“.

Richterová zmínila vlajku Ukrajiny na budově české Poslanecké sněmovny, jakožto „symbol, že stojíme na straně Ukrajiny, kterou napadají Rusové“. Rusové, kteří zabíjejí i ukrajinské ženy a děti. A že tomu je třeba říct jasné „ne“.

Zuzana Schwarz Bařtipánová přislíbila, že budoucí vláda vedená hnutím ANO k tomu bude přistupovat odpovědně.

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/partie

autor: Miloš Polák

Bc. Martin Bednář, MBA. byl položen dotaz

A co celkové snížení hranice odpovědnosti u mladistvých?

Vzhledem k tomu, čeho se třeba náctiletí kolikrát dopouští, nebylo by na místě, aby se snížila hranice trestně právní odpovědnosti třeba právě na 16? Pak ať i volí.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

