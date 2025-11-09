Vláda populistů, extremistů a šejdířů. Richterová sjela Babiše dřív, než začal

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Anketa
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Moderátorka Tománková otevřela debatu tématem obsazováním funkcí v Poslanecké sněmovně. Schwarz Bařtipánová a Gregor se shodli, že politici končící vlády se k nastupující vládě mohli chovat lépe a mohli poslat návrh státního rozpočtu na rok 2026 do Poslanecké sněmovny. Stejně tak se mohli přijít představit na jednání nových vládních poslaneckých klubů.
„Nebyla dohoda. Je diktát hnutí ANO. Diktát, který porušuje zavedené zvyklosti ve Sněmovně,“ prohlásila pirátka Richterová.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Anketa
Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Schwarz Bařtipánová připomněla, že v minulém volebním období byla opoziční stranou i SPD, ale neměla žádného místopředsedu Sněmovny. „Vy máte nulovou úctu ke každému, máte nulový respekt,“ vmetla Schwarz Bařtipánová Richterové.
Richterová namítla, že SPD měla předsedu sněmovního výboru i místopředsedy výborů. „Ale vy jste se rozhodli, že piráti jsou nepřítel číslo 1, protože dobře víte, že nikdo nešel po střetu zájmů u Andreje Babiše tak jako piráti. Takhle jednoduché to je,“ řekla Richterová.
Gregor kontroval, že kdyby odcházející vláda poslala chystané nové vládě návrh státního rozpočtu na rok 2025, tak pravděpodobně by bylo proporcionálně zvoleno celé vedení Poslanecké sněmovny. „Když nám končící vláda neposlala rozpočet, tak nemůže očekávat, že jim zvolíme místopředsedy sněmovny s autem a s řidičem,“ podotkl Gregor.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Richterová si ještě přisadila, když novo vládu ANO, SPD a Motoristů označila za „vládu populistů, extremistů a šejdířů“.
Což Gregora rozzlobilo: „To je důvod, proč (při volbě místopředsedů Sněmovny) vy jste dostala jen 21 hlasů, protože nikdo nechce poslouchat, že je nacista, extremista, šejdíř,“ vmetl Richterové poslanec Motoristů Matěj Gregor.
Poté Gregor vysvětloval, co pro každého politika představuje z hlediska zákona střet zájmů – a že Filip Turek jako kandidát na post ministra zahraničních věcí „střet zájmů nemá“. Gregor zdůraznil, že za Filipa Turka by dal ruku do ohně, protože ho zná, a že není moc lidí, za které by ruku do ohně dával, a že za Filipa Turka by to klidně udělal.
Richterová přispěchala s připomenutím, že ještě před asi tak třeni lety Turek naznačoval, že by piráty bylo možné věšet na lampy. Byla u toho fotka Ivana Bartoše. „To za mě splňuje znaky extremismu,“ sdělila Richterová. Gregorovi vyčetla, že se snaží od „kauz Filipa Turka“ odvádět pozornost. „To, že o nás psal ty strašné věci, věšení pirátů na lampy, to víme sami,“ pravila Richterová.
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Anketa
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Pár slov věnoval i na téma vlajky Ukrajiny na budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Podle Gregora by měla na té budově viset jen vlajka národního parlamentu, „případně vlajka Moravy a Slezska, protože Morava je starší než Čechy“, zmínil Gregor. „Ta vlajka Ukrajiny, to je teatrální politické gesto, které do dospělé politiky, myslím si, nepatří,“ poznamenal poslanec Motoristů sobě.
Gregor zmínil, že koaliční poslankyně Zuzana Majerová, zvolená na kandidátní listině SPD, sdílela video vytvořené umělou inteligencí, na kterém docházelo k defenestraci poslanců TOP 09 z oken. „To je nepřijatelné!“ zvýšil hlas Jakob.
Moderátorka Terezie Tománková zdůraznila, že jde o video vytvořené umělou inteligencí a že „reálně se nikomu nic nestalo“.
Richterová zmínila vlajku Ukrajiny na budově české Poslanecké sněmovny, jakožto „symbol, že stojíme na straně Ukrajiny, kterou napadají Rusové“. Rusové, kteří zabíjejí i ukrajinské ženy a děti. A že tomu je třeba říct jasné „ne“.
Zuzana Schwarz Bařtipánová přislíbila, že budoucí vláda vedená hnutím ANO k tomu bude přistupovat odpovědně.
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák