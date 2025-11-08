ÚZSVM hledá nového vlastníka pro Národní dům na Vinohradech

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na svých webových stránkách ZDE vyhlásil výběrové řízení s elektronickou aukcí na prodej Národního domu na Vinohradech. Minimální cena za tuto výjimečnou nemovitost nacházející se na pražském náměstí Míru činí 523 milionů korun.
Elektronická aukce Národního domu na Vinohradech bude zahájena 20. listopadu 2025 v 10 hodin a potrvá do 21. listopadu 2025 do 10 hodin. Do elektronické aukce se může přihlásit každý, kdo před jejím začátkem (tj. nejpozději 19. listopadu 2025 do půlnoci) složí kauci ve výši 20 milionů korun. Podrobnosti o elektronické aukci naleznete zde.
Aby aukce přinesla vítěze, musí v jejím průběhu zájemci učinit alespoň jeden příhoz. První příhoz musí být nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny, tedy 523 milionů korun. Další příhozy musí částku navýšit minimálně o 50 tisíc korun. Průběh aukce může veřejnost sledovat online na webových stránkách. ÚZSVM v tomto kole výběrového řízení opět umožní hlavnímu městu Praze dorovnat nejvyšší částku z výběrového řízení.
ÚZSVM převzal Národní dům na Vinohradech na konci roku 2024 od Státního fondu kultury. Nejprve tuto jedinečnou nemovitost v souladu se zákonem nabídl jiným státním institucím. Žádná z nich o budovu neprojevila zájem, a proto ÚZSVM hledá definitivního vlastníka v transparentním výběrovém řízení na webových stránkách ZDE.
Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 až 1894 podle projektu architekta Antonína Turka. Novorenesanční budova má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v ní tři velké reprezentativní sály (Majakovského, Raisův a Společenský sál) a čtyři společenské salonky, dále také prodejní i kancelářské prostory. Od počátku byla tato výjimečná budova centrem společenského dění. V současnosti je Národní dům na Vinohradech, dříve známý například pod názvem Ústřední kulturní dům železničářů, využíván pro pořádání plesů a dalších společenských akcí.
autor: Tisková zpráva