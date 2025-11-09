Strach z Babiše? Singer u Moravce uklidňoval národ

Bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer ve studiu Václava Moravce naznačil, že v tuto chvíli nás s vládou Andreje Babiše (ANO), SPD a Motoristů nečeká žádný armageddon. „Jsme stále spořivým národem drobných střadatelů. Máme trochu vyšší ekonomický růst, než jsme čekali, a zbytek se ukáže,“ pravil Singer. Ledaže, „co když bude potřeba zachránit zemi,“ podotkl s pousmáním.

Ve druhé hodině nedělních Otázek Václava Moravce proti sobě zasedli člen bankovní rady ČNB Jakub Seidler a bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer

Seidler hned v úvodu diskuse řekl, že inflace je v Česku v mezích tolerančního pásma, Jedním dechem dodal, že rozpočtová politika státu bude jistě hrát důležitou roli, a pokud se Česko bude stále více zadlužovat, bude to asi problém. „Je to jeden z těch prvků, který budeme muset hlídat. Je to proinflační riziko, které budeme muset hlídat,“ poznamenal Seidler.

Singer doplnil, že pokud vláda ANO, SPD a Motoristů neudělá nějakou zásadní rozpočtovou chybu, tak se nic kritického nepřihodí. „Jsme stále spořivým národem drobných střadatelů. Máme trochu vyšší ekonomický růst, než jsme čekali, a zbytek se ukáže,“ pravil Singer, a že, pokud českou ekonomiku něco ovlivní, tak to bude pozice a požadavek českých exportérů.

„Pokud bude ve světě probíhat obchodní válka mezi USA a Čínou, případně jiná, české domácnosti z toho budou profitovat, ale čeští exportéři mohu mít problémy, což je důležitá věc, když je Česko otevřenou ekonomikou. V tuhle chvíli my s růstem nemáme žádný problém,“ konstatoval Singer, a že česká ekonomika nepotřebuje další investiční impulsy.

Místo investičních impulsů by si prý uměl představit např. změny v zákoně o veřejných zakázkách.

A stejně tak bychom podle Singera neměli zapomínat na to, že vláda Andreje Babiše nemusí být nejstabilnější. „Já si za dobu svého působení v ČNB pamatuji asi deset vlád. V příštím roce budou komunální volby, a co když bude potřeba zachránit zemi,“ pousmál se Singer.

autor: Miloš Polák

