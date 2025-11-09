Strach z Babiše? Singer u Moravce uklidňoval národ

Ve druhé hodině nedělních Otázek Václava Moravce proti sobě zasedli člen bankovní rady ČNB Jakub Seidler a bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer
Singer doplnil, že pokud vláda ANO, SPD a Motoristů neudělá nějakou zásadní rozpočtovou chybu, tak se nic kritického nepřihodí. „Jsme stále spořivým národem drobných střadatelů. Máme trochu vyšší ekonomický růst, než jsme čekali, a zbytek se ukáže,“ pravil Singer, a že, pokud českou ekonomiku něco ovlivní, tak to bude pozice a požadavek českých exportérů.
„Pokud bude ve světě probíhat obchodní válka mezi USA a Čínou, případně jiná, české domácnosti z toho budou profitovat, ale čeští exportéři mohu mít problémy, což je důležitá věc, když je Česko otevřenou ekonomikou. V tuhle chvíli my s růstem nemáme žádný problém,“ konstatoval Singer, a že česká ekonomika nepotřebuje další investiční impulsy.
Místo investičních impulsů by si prý uměl představit např. změny v zákoně o veřejných zakázkách.
A stejně tak bychom podle Singera neměli zapomínat na to, že vláda Andreje Babiše nemusí být nejstabilnější. „Já si za dobu svého působení v ČNB pamatuji asi deset vlád. V příštím roce budou komunální volby, a co když bude potřeba zachránit zemi,“ pousmál se Singer.
autor: Miloš Polák