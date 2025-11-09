Správa železnic: Na zubačku z Tanvaldu do Kořenova se vrací vlaky, unikátní památka je opravená

Cestující získali pohodlnější nástup do vlaků, v Dolním Polubném je opět možné křižování vlaků. Úpravami prošel také Polubenský tunel. Stavební práce probíhaly od letošního jara, celkové náklady dosáhly téměř 585 milionů korun. Většinu peněz zaplatila Evropská unie.
Stavbaři položili mezi Tanvaldem a Kořenovem nové ocelové pražce, v nejstrmějších úsecích na ně nainstalovali nový ozubnicový systém se dvěma hřebeny. Obnovili také odvodnění a provedli sanaci skalních zářezů. Práce zahrnovaly opravu nástupišť na nádražích Desná, Dolní Polubný a Kořenov zastávka. „Cestující díky tomu získali pohodlnější nástup do vlaků. Dalším přínosem je svaření kolejnic do takzvané bezstykové koleje, která umožňuje klidnější jízdu,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
Na unikátní ozubnicové trati, která je zároveň kulturní památkou, došlo k výměně kolejnic, obnově a doplnění štěrku a k opravě výhybek. V Dolním Polubném bude opět po desítkách let možné křižování vlaků, a to i těch ozubnicových. Za mrazivého počasí bude navíc možné použít ohřev výhybek. Stavbaři dále zrenovovali přejezdové konstrukce na šesti kříženích, dvě z nich upravili pro ozubnicový provoz. Současně vyměnili koleje a výhybky v Kořenově.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Součástí projektu byla i oprava Polubenského tunelu. „Měří 940 metrů a je třetím nejdelším jednokolejným tunelem u nás. Pro zachování bezpečného provozu jsme v něm obnovili odvodnění, v zimním období se tak uvnitř už nebudou tvořit rampouchy a ledopády,“ popisuje Jiří Svoboda.
Oprava trati Tanvald – Kořenov je součástí přeshraničního projektu Obnova úseků trati Tanvald – Szklarska Poreba, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Interreg Česko – Polsko 2021–2027. Jedná se o největší akci z tohoto programu.
„Cílem celého projektu je umožnit zvýšení kapacity a s tím související bezpečnosti na trati, která je mimo jiné vyhledávaným turistickým cílem. Celkové náklady investice dosáhnou 23,2 milionu eur, z toho 18,9 milionu eur za českou stranu. Plných 15,4 milionu eur zaplatí Evropská unie prostřednictvím programu Interreg,“ říká Jiří Horáček z Ministerstva pro místní rozvoj, které je řídícím orgánem programu Interreg Česko – Polsko.
Partnerem projektu na polské straně je Dolnoslezské vojvodství. To zajistí v letech 2026 a 2027 výměnu kolejnic a zabezpečení železničních přejezdů od státní hranice do stanice Szklarska Poręba Górna. „Díky členství Česka a Polska v Evropské unii a podpoře přeshraniční spolupráce se podařilo obnovit unikátní kulturní památku, která může na obou stranách hranic nadále sloužit cestujícím a podporovat turistický ruch. Zároveň bude pro budoucí generace zachována technologie, která k evropské železnici po desetiletí patří,“ doplňuje Václav Lebeda ze Zastoupení Evropské komise v ČR.
Původní ozubnicové tyče z trati se staly součástí sbírek Národního technického muzea, Muzea zubačky v Kořenově nebo železničního muzea v Dolní Lipce. Pro fanoušky železnic zajišťuje jejich prodej Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jedna tyč stojí 1 000 korun. Zhotovitelem prací na zubačce byla společnost Chládek a Tintěra, opravu v Kořenově provedla společnost Pirell.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva