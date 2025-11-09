Mašek (ANO): Svět je fakt složitější, pane Jakobe

Pan Jakob si vystačí se čtyřmi slovy – Ukrajina, Babiš, Okamura, Putin. Tím pro něj jeho svět končí. Jenže svět je fakt složitější, pane Jakobe!
Programové prohlášení vlády České republiky je dokument české vlády. Domácí. Vnitrostátní. Není to společné prohlášení o přátelství a spolupráci s jinou zemí ani zahraniční manifest. Má říct, co chce česká vláda dělat doma. Tady, pro naše lidi, v naší zemi.
Ale svět mezitím hoří. Na konci roku 2025 je na planetě Zemi kolem sedmdesáti aktivních válek. Sedmdesát míst, kde se umírá kvůli moci, víře, ropě, vodě, nebo prostě kvůli nenávisti. Když se na to člověk podívá z výšky, vidí mapu hanby.
Evropa – šest konfliktů. Blízký východ – deset. Afrika – víc než dvacet. Asie – přes dvacet. Amerika – dalších deset. Celkem víc než šedesát válek. A ty menší, zapomenuté? Ty, o kterých už nikdo nepíše? Tam se čísla mění v mlhu. Jen mrtví jsou pořád stejní a přibývá jich po tisících.
Ano, je to smutné. A nejde všechny země s konflikty jmenovat v jednom vládním prohlášení. Nejde obsáhnout celý svět v jednom textu. Ale jde k tomu přistoupit s pokorou. S vědomím, že jsme se jako lidé prostě moc nepovedli. Umíme vyrábět drony, tanky a stíhačky, ale ne důvěru lidí. Umíme vymýšlet nové zbraně a způsoby, jak zabíjet, ale ne způsob, jak spolu žít.
A přesto někde mezi ruinami a strachem pořád zůstává malá naděje. Že to jednou pochopíme. Že mír, ten opravdový, nezačíná ve vládním prohlášení, ale v každém člověku. Doufejme, že i v panu Jakobovi!
