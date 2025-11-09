Vedení TOP 09 omládlo, předsedou je Matěj Ondřej Havel

Do funkce 1. místopředsedy byl zvolen Jiří Pospíšil. Dalšími místopředsedy se stali Ondřej Müller, Lukáš Otys, Kateřina Pastorková a Marek Ženíšek. Své nové vedení si strana určila na 9. volebním sněmu v pražském hotelu Don Giovanni. Od delegátek a delegátů sněmu získal Matěj Ondřej Havel silný mandát 120 ze 171 hlasů.
V kandidátském projevu apeloval, aby se nové předsednictvo soustředilo na posílení významu TOP 09 jako strany výrazných odborníků v otázkách zdravých veřejných financí, jednoznačně formulované zahraniční politiky, demytizované environmentální politiky, promyšlené vzdělávací politiky a dalších. Varoval také před rostoucími snahami podkopávat demokratické principy země a vyzval k důrazné obraně, třeba i aktivizací občanské společnosti: „Brzy nejspíš budeme čelit mnohem promyšlenější snaze oslabit svobodu slova a svobodné šíření informací než dříve, a to snahou podmanit si a v případě potřeby i omezit nezávislá, veřejnoprávní média.“
„Opět se objevuje velká snaha přesvědčit lidi, aby se nestarali o správu věcí veřejných. Lhostejnost a nezájem o veřejné dění, o kroky vlády, Parlamentu a podobně jsou dobrým podhoubím pro klid na práci při demontáži svobody salámovou metodou. To bude riskantní pro celou zemi a naše úloha v Parlamentu je proto nezastupitelná,“ pronesl dále Havel. „TOP 09 v minulosti mnohokrát prokázala, že dokáže být v takových bouřích pevným a viditelným hodnotovým majákem, a bude to muset prokázat i nyní.“
Havel dosud v TOP 09 zastával funkci místopředsedy a v končící vládě byl také předsedou školského výboru Sněmovny, kde se zasazoval o reformu vzdělávacího systému, inovace ve výuce a také o kvalitní přípravu budoucích učitelů. Sám je bývalým pedagogem; působil jako učitel a později ředitel Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. Ve vedení školského výboru by měl pokračovat i po podzimních volbách, v nichž opět uspěl coby poslanec.
Poslanec a bývalý předseda strany Jiří Pospíšil, v souladu se svými dřívějšími prohlášeními, nominaci na předsedu TOP 09 z osobních důvodů odmítl. V průběhu sněmu byl proto vyzván ke kandidatuře na 1. místopředsedu, kterou přijal a na jejímž základě byl do funkce následně i zvolen 110 hlasy. Také on v kandidátském projevu apeloval k aktivní práci v kontextu povolebního vývoje politické situace v zemi. „Vládnou ti, kteří zpochybňují polistopadový vývoj, nadržují putinovskému Rusku,“ uvedl. „Nemáme prostor lízat si rány z prohraných voleb.“
Předsednictvo strany po sněmu omládlo, změny nastaly na třech místopředsednických postech ze čtyř. Novými tvářemi užšího vedení jsou Ondřej Müller, krajský manažer TOP 09 a pardubický zastupitel, Lukáš Otys, krajský předseda TOP 09 v Karlovarském kraji a někdejší místopředseda, a Kateřina Pastorková. Mandát obhájil ministr pro vědu, výzkum a inovace a také jeden ze zakládajících členů strany Marek Ženíšek.
Sněm byl rovněž oficiálním rozloučením s dosavadní předsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou, která stranu vedla uplynulých šest let a znovu již nekandidovala. „Nevracejte se k minulosti jako k všespásnému léku, veškeré návraty ke kořenům jsou jen brnkání na strunu nostalgie. Dívejte se mnohem víc dopředu,“ doporučila straníkům na úvod sněmu Pekarová Adamová. „To neznamená, že se z minulosti nepoučíme, nebo že bychom ji snad ignorovali. Svět kolem nás se ale velmi rychle mění a my nesmíme ustrnout.“
Nové vedení TOP 09
předseda: Matěj Ondřej Havel
první místopředseda: Jiří Pospíšil
řadoví místopředsedové: Ondřej Müller, Lukáš Otys, Kateřina Pastorková, Marek Ženíšek
