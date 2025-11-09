Povodí Moravy: Odtěžením nánosů z Dyje se obnoví bezpečnost Břeclavi

09.11.2025 11:17 | Tisková zpráva

Povodí Moravy zahájilo těžbu sedimentů na řece Dyji v Břeclavi.

Foto: Povodí Moravy
Na více než dvousetmetrovém úseku od břeclavského jezu až po silniční most vodohospodáři ze dna koryta odstraní téměř 6 tisíc kubíků nánosů. Odtěžením sedimentů, které se v korytě nahromadily po loňských povodních, obnoví Povodí Moravy jeho průtočný profil a tím i jeho protipovodňovou funkci.

V nejbližších týdnech bude probíhat těžba sedimentů ze středu řeky, poté budou nákladní auta vybagrované nánosy odvážet. Mechanizace se bude do koryta řeky dostávat z parkoviště v blízkosti půjčovny lodí, kde má Povodí Moravy vlastní sjezd. Bude zde zvýšený pohyb nákladních aut, které budou postupně odvážet vytěžený materiál.

Tloušťka vrstvy sedimentu, který se musí odstranit, se pohybuje do jednoho metru a celkově je jeho množství odhadnuto na 5 750 m3. Těžba nánosů z Dyje bude probíhat nejdéle do konce června příštího roku, dřívější dokončení prací bude záviset na podmínkách financování. Celkové náklady na odstranění sedimentů jsou 5,8 mil. Kč.

Povodí Moravy v těchto dnech dokončuje těžbu sedimentů na Dyji i pod jezem v nedalekých Bulharech.

Článek obsahuje štítky

kraj Jihomoravský , opatření , povodeň , Povodí Moravy , TZ , Dyje

autor: Tereza Schejbalová

