Je dobré mít úderné jednotky. Pšenák a Oganesjan pochváleni umělcem „Ferrari“

09.11.2025 16:13 | Monitoring

Potřebujeme vlastní úderné jednotky a lidi, jako jsou Mike Oganesjan a Vojtěch Pšenák, kteří se nebojí jít za hranu. Přesvědčený o tom je hudebník Samir Hauser. „Buďte rádi, že někdo udělá špinavou práci za vás,“ napsal Hauser a připomněl Pavla Novotného a jeho někdejší vystoupení v ruské televizi.

Foto: Archiv SH
Popisek: Zpěvák legendární elektronické kapely Vanessa Samir Hauser

„Hodně lidí teď píše, jaký jsou Mike Oganesjan a Pšenák čůráci a podobný kecy. Já si ale myslim, že je dobrý mít takovej typ lidí na svojí straně. Lidi, co se nebojej jít za hranu. Možná bysme měli na chvíli zapomenout na ten koncept ‚nejsme jako oni‘, protože jinak dopadneme bledě. Pamatuju si, jak jsem viděl záznam z ruskýho pořadu, kde měli na obrazovce Pavla Novotnýho. Šel do nich jak totální magor… a oni na to vůbec nebyli připravený, jen tam tupě čuměli. Přesně tohle potřebujeme. A proto říkám: Víc lidí jako Mike Oganesjan. Potřebujeme vlastní úderný jednotky. Přestaňte se pohoršovat a buďte rádi, že někdo udělá špinavou práci za vás, protože druhá strana rozumí jen hrubý síle. A na hrubej pytel hrubá záplata,“ napsal hudebník Samir Hauser na svém facebookovém účtu.

Hauser tak reaguje na fakt, že Mike Oganesjan a Vojtěch Pšenák zveřejnili video se sexuálním obsahem, údajně zachycující poslance Jindřicha Rajchla, předsedu strany PRO (zvolen za SPD). Následně politika konfrontovali před jeho domem, přičemž podle Rajchla došlo k obtěžování jeho nezletilé dcery.

K příspěvku Hauser připojil také snímek, na němž je zachycen Lubomír Volný, bývalý poslanec známý svým kontroverzním vystupováním ve Sněmovně. Proslavil se zejména potyčkou s předsedajícím schůze, ke které došlo, když se snažil zablokovat hlasování obsazením řečnického pultíku. Předsedajícímu hrozil, že mu dá „flákanec“, což se vzápětí ujalo jako Volného přezdívka. Za podobné incidenty mu byla udělena pokuta. V komentáři však Hauser Volného nezmiňuje.

Příspěvek si na sociální síti vysloužil šest stovek lajků a přes dvě stovky komentářů. „Novotný byl fakt dobrej v ruské telce, naprostý souhlas,“ reagoval Gregor Dudko.

Anketa

Bude Andrej Babiš dobrý premiér?

93%
5%
2%
hlasovalo: 17660 lidí

„To tehdy byla Pavlova hvězdná chvíle. Jo, dělá kraviny, ale za tohle má navždy můj respekt,“ vzpomenula Lenka Benešová.

Jirka Hiemer však namítl: „Tak, rozdíl mezi Novotným a Oganesjanem je docela zásadní. Souhlasím s tezí, že bychom měli zahodit křesťanské nastavení druhé tváře, ale nechat se zastupovat morální špínou minimálně na stejné úrovni, jako je Rajchl, není řešení. Rajchl si nezaslouží žádný respekt a ani soucit, ale imho kvůli tomu nemusíme oslavovat týpka, co si na jakékoliv špíně na špínu vydělává peníze a sám budoval server na Discordu s nelegálním obsahem, kde se sdílel neonacismus i erotické snímky nic netušících žen. A znovu na tom vydělával prachy. Jeho motivem není sejmutí Rajchla, ale příliv fllws na Herohero a možná i částečná očista sama sebe v mainstreamu.“

„Jinak s Pavlem Novotným bych to nesrovnával, ten si z rusáků dělal srandu, ale bylo to všechno ok, tohle je prostě hnus,“ napsal další komentující.

„Rajchl se taky neštítí ničeho, tak má co zasel,“ domnívá se Jaroslav Jurníček.

„Úchyláci, co obtěžují nezletilou dívku. To jsou tihle dva Mike Oganesjan a Pšenák,“ nesouhlasil Miroslav Křížek.

„Je to normální šizuňk. Těch kauz, co má za sebou. Je to morální bahno, které to dělá, aby si vydělal co nejvíc. Nemá vůbec nikomu co vyčítat,“ vyjádřil se na Oganesjanovu adresu Filip Sedlák.

Novotný , politická kultura , Hauser , Oganesjan

Váš názor? (Hlasovalo 5 čtenářů)

Myslíte si, že Mike Oganesjan dělá užitečnou službu pro veřejnost?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

Bc. Martin Bednář, MBA. byl položen dotaz

A co celkové snížení hranice odpovědnosti u mladistvých?

Vzhledem k tomu, čeho se třeba náctiletí kolikrát dopouští, nebylo by na místě, aby se snížila hranice trestně právní odpovědnosti třeba právě na 16? Pak ať i volí.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 35 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Všichni mohou vidět, jak Fialův režim zfašizoval společnost, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseNávštěvník99 , 09.11.2025 16:26:38
Je to chyba i justice a státního zastupitelstva. Jen si vzpomeňme, za co byla odsouzena paní Bednářová nebo pan Skála nebo člověk, kterému se nelíbilo, že se Ukrajinec pokusil zavraždit nezletilou dívenku.

|  12 |  0

