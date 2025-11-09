ČEZ: 532 853 176 MWh elektřiny už vyrobila Jaderná elektrárna Dukovany

ČEZ: 532 853 176 MWh elektřiny už vyrobila Jaderná elektrárna Dukovany
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Tolik energie by pokrylo spotřebu celé České republiky po dobu osmi let. Počítadlo historické výroby Dukovan ukazovalo toto číslo v pondělí 3. listopadu, kdy uplynulo přesně 40 let od chvíle, co první jaderná elektrárna na území dnešní ČR odstartovala do ostrého provozu.

Dnes tu ČEZ provozuje čtyři modernizované bloky typu VVER-440, které splňují nejpřísnější mezinárodní bezpečnostní standardy. Díky investicím a modernizaci zařízení v uplynulých letech bylo možné bezpečně a bez záborů půdy a růstu emisí zvýšit výkonu bloků z původních 440 MW na současných 512 MW.

Prioritou energetiků do dalších let zůstává dlouhodobý bezpečný a spolehlivý provoz elektrárny po dobu nejméně šedesáti let. V současnosti běží také projekt dostavby Dukovan, zkušební provoz prvního nového bloku by měl být zahájen v roce 2036.

